Медсестру в Екатеринбурге уволили за сбор детских вещей

Медсестру Ирину Остафьеву (имя изменено по ее просьбе) из Екатеринбурга вынудили уволиться после того, как она организовала благотворительный сбор одежды и подгузников для новорожденных, находящихся на лечении в стационаре без родителей. Остафьева хотела передать вещи в медучреждение, где работала, но из-за конфликта ей пришлось направить собранное в дом ребенка в соседнем городе. Больница обвинила уволенную медсестру в мошенничестве, а бывшие коллеги подозревают ее в воровстве детских пустышек.

"Пиши по собственному"

В конце марта Ирина в одном из приложений для мам попросила пожертвовать вещи для пациентов отделения патологии новорожденных областной детской клинической больницы (ОДКБ) № 1, где на тот момент работала. "У нас очень много брошенных, отказничков, в больнице не выделяется достаточно средств. С удовольствием и благодарностью приму вещи, игрушки, памперсы, лекарства для деток от первого дня жизни до года", — написала медсестра. Корреспонденту РИА Новости Ирина рассказала, что от сбора медикаментов позже решила отказаться, а вот остальные вещи действительно были нужны. Скриншот объявления кто-то отправил главной медсестре ОДКБ № 1, и началось разбирательство.

На следующий день после объявления о благотворительном сборе руководство больницы, по словам Ирины, пригласило ее на встречу и вынудило написать заявление об увольнении по собственному желанию — это стало для нее полной неожиданностью.

"Когда все произошло, я находилась на больничном с ребенком. Меня в приказном порядке вызвали на работу. На встрече были главная медсестра и юрист, они говорили, что я опозорила больницу, нанесла урон репутации. Мне сказали, что учреждение не нуждается ни в памперсах, ни в салфетках, ни в одежде, ни в лекарствах. Но я-то работаю в отделении и вижу, что есть всегда, а что периодически заканчивается. Затем мне сказали: "Пиши по собственному, иначе мы подадим на тебя в суд". И я уволилась", — делится подробностями Ирина.

Корреспонденту РИА Новости медработник объяснила: это была ее первая попытка организовать массовый благотворительный сбор, хотя раньше она сама и родители других пациентов постоянно передавали вещи для детей, которые находятся в отделении без родных.

"В больнице говорят, что я воспользовалась их именем, чтобы собрать вещи, но это какой-то бред. Я никого не обманывала, не объявляла сбор от имени учреждения — просто указала, где работаю", — недоумевает Ирина.

Остафьева подчеркивает: речь не идет о катастрофической нехватке средств гигиены. "Конечно, больница закупает памперсы и салфетки, но ведь они так быстро расходуются. Ребенок должен находиться в комфорте. Если мне выдали четыре подгузника на одного малыша, а понадобилось восемь, где же взять недостающие? Мне говорят: экономь. Но если я не поменяю памперс, это может привести к дерматитам и другим неприятным последствиям", — переживает за маленьких пациентов медсестра.

Ирина уверяет: ни для кого в больнице не было секретом, что детишкам жертвуют одежду, ведь таких вещей уже накопилось достаточно много, они занимают целый шкаф. "Вся одежда стерилизуется. Если ребенку нужно обследование в другом учреждении, перед выходом на улицу мы одеваем его в теплый комбинезон. Больница предоставляет только одеяло — разве это поможет в минус 30?" — задается вопросом медицинский работник.

"Рабочий сленг"

Остафьева признает: одна из причин конфликта — неточность формулировок. Бывшая медсестра называла детей, для которых собирает помощь, отказниками, в то время как таких пациентов в год в больнице бывает не более десяти-двенадцати. Из-за этого Ирину обвинили в том, что она дезинформировала население. "Ее утверждение, что в больнице нет средств на отказников — ложь. В отделении, где работала Остафьева, за год был всего один такой ребенок", — заявили РИА Новости в администрации ОДКБ. Ирина объясняет: отказниками она и ее коллеги называют не только тех, кто имеет юридический статус сироты, но и всех детей, находящихся в больнице без родителей.

"У нас лежит много деток без мам, на рабочем сленге мы зовем их отказниками. На самом деле у кого-то родители далеко живут и не могут их навещать из-за занятости на работе, или же у них просто нет денег ездить туда-сюда. В итоге мама такого ребенка приезжает, когда его уже выписывают, а дети у нас могут лежать по нескольку месяцев — ведь если малыш родился восьмисотграммовым, разве за неделю он дорастет до двух килограммов? Все они лежат в одежде: шапочки, штанишки, распашонки — все есть. А откуда это берется? Передают родители других пациентов, я сама приносила дочкину одежду", — описывает ситуацию Остафьева.

"Передача лекарств запрещена законом"

В ОДКБ № 1 РИА Новости подтвердили, что на последней встрече Остафьевой действительно было предложено уволиться, также ее предупредили, что администрация больницы планирует подать заявление в полицию по факту мошенничества.

"Информация, которую медсестра распространила в соцсетях, не соответствует действительности и порочит репутацию больницы. Старшая сестра отделения, где работала Остафьева, подтвердила тот факт, что ни вещи, ни лекарства не передавались. Мы не имеем права получать лекарственные средства от физических лиц, это запрещено законом. Остафьева сказала, что она не знала этого, но это ложь в чистом виде: этим железным правилам учат уже в медучилищах. В больницу можно передать подгузники и одежду, но порядок получения любых материальных ценностей четко регламентирован, это делается по договору пожертвования. Невозможно просто так принести что-то с улицы", — объясняют в больнице.

Остафьева по-прежнему настаивает: раньше она сама и родители других пациентов неоднократно передавали вещи и лекарства. "Конечно, старшая сестра отделения это отрицает, а что еще она может сказать? Сейчас они с главной медсестрой поют одну песню. Есть около десяти мам, которые готовы подтвердить, что передавали вещи. У меня сохранены скриншоты переписки с ними", — заявляет Ирина.

РИА Новости связалось с Еленой Григорьевой , матерью одного из бывших пациентов больницы. "Ирина любит свою работу. С ней очень несправедливо поступили. Я лично привозила вещи, которые раньше носила дочь, и отдавала сестре-хозяйке. Она приняла с благодарностью, сказала, что у них не хватает распашонок", — подтвердила слова Ирины Елена Григорьева.

"По факту мошенничества"

В детской больнице попытку Ирины помочь пациентам вещами иначе как мошенничеством не называют. "Она ввела людей в заблуждение и получила чужое имущество путем обмана: рассказала, что у нас якобы много отказников, которые не получают должного финансирования. А главный признак мошенничества — в больницу не были переданы никакие вещи, хотя из комментариев видно, что ей передавали одежду и подгузники", — уверены в ОДКБ № 1.

У Ирины Остафьевой такая позиция госучреждения вызывает удивление. Они признает, что действительно не приносила вещи, но только потому, что на следующий после начала сбора день ее вынудили написать заявление об увольнении. После этого желание помогать родному медучреждению отпало, и все, что удалось собрать, Ирина направила в дом ребенка в городе Ревде.

"На встрече с главной медсестрой и юристом я сразу сказала, что отдам вещи в другое место. Получается, что меня заставили уволиться из-за благотворительного сбора, а потом заявили, что я мошенница, раз ничего им не передала, а они меня разоблачили. Очень интересная постановка вопроса", — недоумевает Ирина.

Бывшая медсестра отдала все двум волонтерам, которые собирали вещи для дома ребенка. Активистка Елизавета Адамова подтвердила: они забрали у Остафьевой около семи больших пакетов с одеждой и подгузниками. В доме ребенка вещи приняли — это отражено в соответствующем акте (копия имеется в распоряжении РИА Новости).

"Подозрение в краже"

Однако в больнице Остафьеву подозревают не только в мошенничестве, но и в воровстве. "Больница закупила детские пустышки. Мы узнали, что Ирина продает похожие поштучно на своей странице в приложении для мам. Пока что ничего доподлинно сказать не можем, но у нас есть подозрение в краже, поэтому мы подали заявление в полицию. Действительно ли она украла пустышки из отделения, выяснит проверка", — рассказали в больнице.

Ирина все обвинения отрицает: "Они портят мне репутацию, не имея при этом никаких доказательств".