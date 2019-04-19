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МЧС России предложило помочь установить причины пожара в Нотр-Даме 

RT на русском 30 минут назад
Фото: РИА Новости
МЧС России заявило о готовности отправить во французскую столицу специалистов для помощи в установлении причин пожара и оценки устойчивости зданий и сооружений собора Парижской Богоматери.
Об этом сообщил глава российского МЧС Евгений Зиничев в ходе встречи с послом Франции в Москве Сильви Берманн.
Российский министр выразил главе французского диппредставительства сочувствие в связи с трагическими последствиями пожара в соборе Нотр-Дам.
Зиничев отметил, что собор Парижской Богоматери является одним из величайших символов всемирного культурного и духовного наследия.
«В случае необходимости МЧС России готово направить в Париж своих специалистов с необходимым оборудованием для оказания содействия в установлении причин пожара и оценки устойчивости пострадавших зданий и сооружений собора», — отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все наблюдали за пожаром в соборе Нотр-Дам со слезами на глазах.
Профессор МГСУ и Академии государственной противопожарной службы МЧС России Владимир Ройтман в беседе с НСН прокомментировал сообщения о задержке с вызовом пожарных в Нотр-Дам.
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Происшествия , В мире , Владимир Путин , МЧС
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