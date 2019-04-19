«Какой ужас!» Подростка подозревают в зверском убийстве тренера по карате

Молодого тренера по карате жестоко убили на крыльце спорткомплекса сразу после вечернего занятия. Неизвестный набросился на мужчину с ножом и нанес ему многочисленные ранения. Пострадавший скончался в реанимации, несмотря на все усилия врачей. Следствие подозревает в убийстве 17-летнего подростка.

На Дальнем Востоке было совершено зверское убийство молодого тренера по карате. Поздней ночью с 17 на 18 апреля мужчина покидал спорткомплекс «Олимпия» в городе Белогорск Амурской области , где он регулярно проводил занятия, когда на него набросился неизвестный.

Тренер закрывал здание и не заметил приближающейся угрозы. Злоумышленник быстро нанес замешкавшейся жертве несколько сильных ударов ножом.

От неожиданности наставник по карате не успел пустить в ход свои боевые навыки и хоть как-то защититься — судя по всему, нападение было совершено со спины.

Когда пострадавшего обнаружили, он был тут же доставлен в отделение реанимации ближайшей больницы. Врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, раны оказались слишком серьезными, и молодой тренер скончался на 25-м году жизни.

«В ночь на 18 апреля в Белогорскую больницу доставлен мужчина 1994 года рождения с телесными повреждениями. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пострадавший скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство)», — говорится в заявлении следователей.

Также уже известен основной подозреваемый. Им оказался 17-летний подросток.

Выходит, что по возрасту убийца тренера вполне мог бы быть его учеником. О причинах зверского нападения на данный момент ничего не известно.

«При проведении совместно с сотрудниками уголовного розыска следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления задержан 17-летний местный житель.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления», — так завершается сообщение следственных органов.

При этом ни имя погибшего, ни данные о личности подозреваемого в данный момент не разглашаются официальными лицами. Однако, по информации местного издания «Амур.инфо», убитым тренером был 24-летний Сергей Иванов

Корреспонденты издания ссылаются на известный в Белогорске инстаграм-аккаунт, в котором многие местные жители высказали свои соболезнования семье безвременно ушедшего специалиста, в том числе и называя его имя.

«Сын сейчас сказал, что убили Сережу Иванова. Хороший парень, он в десятой школе карате преподавал. Дети мои к нему ходили…Жалко очень…»;

«Это был и наш тренер»; «Боже…за что?! Он же добрейшей души человечек»; «Кошмар, это наш тренер, какой ужас!» — цитирует портал записи соболезнующих.

Также небольшой комментарий об этой трагедии дали представители спортивного клуба, где работал тренер (издание не называет их имен). Они охарактеризовали погибшего как доброжелательного, скромного и хорошего человека, и не смогли даже предположить, кому и зачем понадобилось сводить с ним счеты.

Кроме того, в клубе признались, что на крыльце спорткомплекса, где произошло жестокое нападение, не установлено никаких камер наблюдения. Таким образом, задача следственных органов несколько усложняется.

По информации СМИ, у погибшего тренера остались мать и младшие сестра и брат, причем последний также работает тренером в этом же спортклубе.

Ранее на Дальнем Востоке произошло другое резонансное убийство. Жертвой стал спортсмен — чемпион мира и Европы по паурэрлифтингу Андрей Драчев.

Он был забит до смерти уроженцем Амурской области — бывшим бойцом ММА Анаром Аллахверановым. Трагедия произошла в Хабаровске.

Двое молодых мужчин вступили в конфликт поздней ночью возле одного из торговых центров. Дело дошло до потасовки, в которой явно сильнее был экс-боец смешанного стиля.

Как сообщалось на сайте Следственного комитета России по Хабаровскому краю, Аллахверанов наносил «множественные удары значительной силы руками и ногами» по своему оппоненту, нередко попадая ему в голову.