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Более 10 тысяч человек лишились электричества из-за метели под Иркутском 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
Около 11,6 тысяч человек остались без электроснабжения в Иркутской области из-за непогоды, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российского Минэнерго.
По данным ведомства, 18 апреля из-за сильного ветра и мокрого снега происходили массовые аварийные отключения в распределительных сетях.
Уточняется, что по состоянию на 2.30 (мск) 19 апреля без электроснабжения остаются жители 35 населенных пунктов, в которых проживают порядка 11,6 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что Владивосток остался без света.
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Происшествия , Видео , Минэнерго , РИА Новости , Иркутск , Иркутская Область
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