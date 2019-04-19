В Ижевске загорелся автобус с пассажирами 

Маршрутный автобус загорелся в Ижевске по ходу движения, пассажиры сумели самостоятельно эвакуироваться, сообщили в следственном управлении СКР по Удмуртии.
По данным ведомства, инцидент произошёл вечером в четверг на улице Карла Маркса.
"По данным проверки, во время следования по маршруту загорелся пассажирский автобус. В момент возникновения возгорания в автобусе находились пассажиры, которым удалось самостоятельно эвакуироваться", — говорится в сообщении следственных органов.
Следователи Удмуртии организовали доследственную проверку и установят причину произошедшего.