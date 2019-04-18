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Открытое горение в бизнес-центре в Челябинске ликвидировано 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Спасатели ликвидировали открытое горение на площади 310 квадратных метров в здании бизнес-центра «Аврора» в Челябинске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
«В 18:00 по местному времени объявлена ликвидация открытого горения на 310 квадратных метрах», — рассказали в ведомстве.
Ранее в Челябинске эвакуировали всех людей из горящего бизнес-центра «Аврора».
Также URA.RU сообщало, что в Челябинске ликвидировали последствия коммунальной аварии, из-за которой без отопления остались 700 домов.
RT на русском: последние новости
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Происшествия , Пожары , Челябинск
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