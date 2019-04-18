Открытое горение в бизнес-центре в Челябинске ликвидировано

Спасатели ликвидировали открытое горение на площади 310 квадратных метров в здании бизнес-центра «Аврора» в Челябинске . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«В 18:00 по местному времени объявлена ликвидация открытого горения на 310 квадратных метрах», — рассказали в ведомстве.

Ранее в Челябинске эвакуировали всех людей из горящего бизнес-центра «Аврора».

Также URA.RU сообщало, что в Челябинске ликвидировали последствия коммунальной аварии, из-за которой без отопления остались 700 домов.