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Экстремал-"рецидивист". Новые детали в истории с прикованным трупом 

Рамблер 22 минуты назад
Фото: соцсети
Путешественник-экстремал Иван Ключарев, чей прикованный к дереву труп был найден в лесу в Шатурском районе Подмосковья, раньше уже приковывал себя к деревьям. Об этом рассказал его друг Роман Печенкин.
По словам Печенкина, у Ивана имелись проблемы с психикой, и он любил придумывать себе испытания.
«Был один случай, когда мне позвонили в 4 часа ночи с его телефона: "Знаете ли вы Ивана Ключарева?" Сотрудники полиции сказали, что нашли его прикованным в лесу. Это был где-то 15-16 год. Я спросил его про этот случай. Он отмолчался. Я не стал его расспрашивать», — рассказал Роман телеканалу РЕН ТВ.
По его словам, у погибшего имелась «какая-то страсть» к наручникам. Когда-то он торговал в электричках, и начинал именно с наручников.
Печенкин рассказал, что Ключарев любил путешествовать в одиночку, поскольку с трудом находил общий язык с людьми. В лесу, где нашли останки экстремала, у него был лагерь: была разбита палатка, имелся схрон припасов еды и воды.
Иван Ключарев пропал без вести два года назад. Скелет 31-летнего путешественника, прикованного наручниками к дереву, случайно обнаружил лесничий. Возле трупа находился заброшенный лагерь, а также разбросанные вещи: карты, замки, цепи и рюкзаки.
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Происшествия , РЕН ТВ , Московская область
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