Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Брать в рот за копейки»: рекламу челябинского кафе проверит ФАС 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Челябинское кафе использовало непристойные намеки в рекламе и попало под проверку антимонопольщиков, сообщает 74.ru.
Кафе Street Food, расположенное в торгово-развлекательном комплексе «Родник» в Челябинске, через социальные сети распространяет рекламные баннеры со слоганами «Бери в рот за копейки» и «Соси сколько хочешь». На них изображены девушки с сэндвичем и стаканом газировки с трубочкой в руках соответственно.
«Стыд и срам!» — приводит 74.ru мнение местных жителей об этой рекламе.
Вскоре свое мнение о ней выскажет и управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области. Ведомство уже приступило к проверке соответствия подобной «игры слов» закону «О рекламе».
В марте ФАС признала нарушающей закон телерекламу антисептика «Гексорал», в которой сыграл Филипп Киркоров. Снежная королева в исполнении певца пыталась заразить женщину болью в горле, но ей помешал флакон «Гексорала» в руках мужа потенциальной жертвы.
После этого «Гексорал» был назван «болезнетушителем №1», а сноска гласила, что «в линейке "Гексорал" по продажам в штуках за январь-июнь 2018 года». В ФАС сочли, что размер сноски (2% площади кадра) и длительность ее демонстрации (три секунды) делают ее «фактически отсутствующей».
Комментарии42
Происшествия , Филипп Киркоров , ФАС , Челябинск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо точное время дебатов Порошенко с Зеленским50
«Состояние очень тяжелое»: раскрыты детали госпитализации Быкова60
Мертвые утки: за что выслали российских дипломатов10
Артиллеристы ЧФ подготовились к авиаударам по Крыму1
Подозрение на инсульт: Дмитрий Быков впал в кому144
Видео
Тушили неправильно: Лужков о пожаре в Париже
Происшествия
Медведь в Оренбургской области вышел на прогулку
Общество
Дети устроили заплыв на плотах на детской площадке
Общество
Названо точное время дебатов Порошенко с Зеленским
В мире Украина
«Мне сказали, что я пьян». Панкратова-Черного сняли с рейса
Общество
«Состояние очень тяжелое»: раскрыты детали госпитализации Быкова
Общество Шоу-бизнес
«С пузом и седой»: скандал Гузеевой с мужем вырезали из эфира
Шоу-бизнес
Неудавшиеся киллеры: Зеленского хотели «убить»
Украина В мире
700 миллионов евро: как помогли Нотр-Даму
В мире
Артиллеристы ЧФ подготовились к авиаударам по Крыму
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение