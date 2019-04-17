«Брать в рот за копейки»: рекламу челябинского кафе проверит ФАС

Челябинское кафе использовало непристойные намеки в рекламе и попало под проверку антимонопольщиков, сообщает 74.ru.

Кафе Street Food, расположенное в торгово-развлекательном комплексе «Родник» в Челябинске , через социальные сети распространяет рекламные баннеры со слоганами «Бери в рот за копейки» и «Соси сколько хочешь». На них изображены девушки с сэндвичем и стаканом газировки с трубочкой в руках соответственно.

«Стыд и срам!» — приводит 74.ru мнение местных жителей об этой рекламе.

Вскоре свое мнение о ней выскажет и управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области. Ведомство уже приступило к проверке соответствия подобной «игры слов» закону «О рекламе».

В марте ФАС признала нарушающей закон телерекламу антисептика «Гексорал», в которой сыграл Филипп Киркоров . Снежная королева в исполнении певца пыталась заразить женщину болью в горле, но ей помешал флакон «Гексорала» в руках мужа потенциальной жертвы.

После этого «Гексорал» был назван «болезнетушителем №1», а сноска гласила, что «в линейке "Гексорал" по продажам в штуках за январь-июнь 2018 года». В ФАС сочли, что размер сноски (2% площади кадра) и длительность ее демонстрации (три секунды) делают ее «фактически отсутствующей».