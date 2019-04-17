Владелец Louis Vuitton выделит средства на восстановление Нотр-Дама

Страшные кадры охваченного огнем собора Парижской Богоматери заполнили СМИ и соцсети. Французы скорбят об утрате части своего исторического наследия. Свою солидарность перед лицом горя уже проявили богатейшие французские компании. «Газета.Ru» — о том, как пожар в Париже сплотил толстосумов.

Пожар в соборе Парижской богоматери, разгоревшийся вечером 15 апреля, поверг Францию в шок. Казалось, у французов по-настоящему болит душа: «Если Париж — это Эйфелева башня, то Франция — это Нотр-Дам», — так наиболее точно сформулировал всеобщее отношение к храму специалист по религиозной истории Бернард Лекомт в эфире одной из радиостанций.

У храма собрались толпы людей — некоторые просто следили за тем, как рушатся деревянные конструкции, другие молились и пели псалмы. В разговоре с CNN один из очевидцев пожара заметил, что «люди тронуты вне зависимости от того, христиане они или нет».

Частичная утрата национального символа повлияла не только на религиозное сообщество, поэтому когда Эммануэль Макрон объявил о старте сбора пожертвований на восстановление памятника культурного наследия, желающих помочь оказалось предостаточно в первые несколько часов.

Самыми щедрыми оказались генеральные директора глобальных модных корпораций, для которых спасение Нотр-Дама оказалось еще одним поводом для соперничества.

Французский миллиардер Франсуа-Анри Пино, генеральный директор группы компаний Kering, которая владеет такими брендами, как Gucci, YSL и Hermes, пожертвовал на реконструкцию исторического здания €100 млн В разговоре с журналистами Пино сказал, что «сумма, необходимая для того, чтобы полностью перестроить» собор, будет выплачена из средств инвестиционной фирмы Artemis, принадлежащей его семье.

Спустя несколько часов последовало заявление от не менее обеспеченной семьи Арно — владельцев компании LVMH ( Louis Vuitton , Givenchy, Moët & Chandon, Hennessy и еще 66 марок), которая готова отдать в два раза больше. В заявлении Арно отметили, что они хотят присоединиться «к восстановлению этого необыкновенного собора, символа Франции, ее наследия и единства».

Помимо этого руководство фирмы добавило к своему пожертвованию куда более щедрое предложение — LVMH «предоставляет в распоряжение государства и соответствующих органов власти все свои команды — включая креативных, архитектурных и финансовых специалистов — для помощи в продолжающейся работе по реконструкции и сбору средств, которая уже ведется».

Контрольным пакетом акций LVMH владеет Бернар Арно — в 2018-м году его признали богатейшим человеком Европы. Его сын Антуан известен в России многолетним романом с топ-моделью Натальей Водяновой , которая живет вместе с ним и их общими детьми. В своем инстаграме россиянка процитировала официальных представителей своих родственников и добавила: «Я так горжусь нашей семьей. Наши сердца восстановят вместе с Нотр-Дамом. Надеюсь, что скоро мы будем вместе».

На данный момент невозможно сказать, во сколько именно обойдется реконструкция масштабной постройки — едва ли специалисты смогут в ближайшее время оценить ущерб, который огонь нанес 850-летнему зданию. За девять часов работ пожарным удалось потушить пламя снаружи и при этом не повредить убранство внутри собора, но два из трех знаменитых витражей в окнах-розах выбило от высокой температуры. Шпиль и часы собора Парижской богоматери придется восстанавливать с нуля.

В часы пожара большой популярностью в постах горожан в социальных сетях пользовалась лаконичная фраза «Париж плачет». Ее в своем инстаграме употребила известная французская модель Каролин де Мегре, после этого манекенщица поблагодарила пожарных за их героизм. Высказалась и бывший главный редактор французской версии Vogue Карин Ройтфельд, которая выложила фотографию здания в клубах дыма и написала:

«Наше сердце сгорает за Нотр-Дам. За нашу Леди (Notre Dame (фр.) — наша Леди), полную грации. Рожденная в 1163-м году, она и есть Париж».

Своей реакцией поделилась и актриса Марийон Котийяр: «Я переполнена печалью за Париж, мою любовь. Моя земля в трауре. Наша замечательная Леди. Я оплакиваю ваше великолепие».

Их реплики подтверждают слова из официального обращения французского президента, который назвал наполовину сгоревшее здание «собором всех французов, включая тех, кто никогда там не был». Он подчеркнул: «Это наша история. И она горит, и я понимаю тоску, которую ощущают многие наши сограждане».

Свои соболезнования выразила большая часть французского и русского актерского состава культового мюзикла по роману Виктора Гюго . Исполнитель роли горбуна Квазимодо Гару охарактеризовал Нотр-Дам как «столп веры и вдохновения для многих людей, художников и веков».

Гару заключил свое высказывание словами: «Это колокола, в которые я звоню в честь дома моего Квазимодо». К слову, колокола, располагающиеся в двух башнях собора, остались нетронутыми огнем.