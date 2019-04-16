Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Макрон назвал сроки восстановления Нотр-Дама 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Франции Эмманюэль Макрон назвал сроки восстановления собора Парижской Богоматери, передает Reuters.
По словам Макрона, Нотр-Дам восстановят в течение пяти лет.
До этого стало известно, что в результате пожара в соборе обрушились две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Франции расследуют дело о неумышленном причинении ущерба. По предварительной версии, причиной воспламенения стала неосторожность во время восстановительных работ.
Ранее сообщалось, что в МВД Франции заявили о новых рисках обрушения Нотр-Дама.
Газета.Ru: последние новости
Прикованный к дереву цепью скелет нашли в Подмосковье Лужков заявил, что Нотр-Дам тушили неправильно Отец Карауловой «в шоке» от решения суда
Происшествия , В мире , Пожары , МВД , Reuters , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неудавшиеся киллеры: Зеленского хотели «убить»14
НТВ на распутье: больному Норкину поставили диагноз103
Порошенко и Зеленский приняли решение по дебатам45
В Киеве заговорили о «бегстве» в штабе Порошенко83
700 миллионов евро: как помогли Нотр-Даму46
Видео
Тушили неправильно: Лужков о пожаре в Париже
Происшествия
Неудавшиеся киллеры: Зеленского хотели «убить»
Украина В мире
700 миллионов евро: как помогли Нотр-Даму
В мире
Вскрыта связь Порошенко с Зеленским-"наркоманом"
В мире Украина
Порошенко и Зеленский приняли решение по дебатам
В мире Украина
НТВ на распутье: больному Норкину поставили диагноз
Общество Статьи
Пока вы не уснули: Почему сгорел Нотр-Дам
В мире
В Киеве заговорили о «бегстве» в штабе Порошенко
Украина В мире
Задобрить Путина? В Крыму обратились к Зеленскому
Политика Украина
Пациенты ползут по косогору, чтобы попасть в больницу
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение