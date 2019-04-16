Макрон назвал сроки восстановления Нотр-Дама

Глава Франции Эмманюэль Макрон назвал сроки восстановления собора Парижской Богоматери, передает Reuters.

По словам Макрона, Нотр-Дам восстановят в течение пяти лет.

До этого стало известно, что в результате пожара в соборе обрушились две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Франции расследуют дело о неумышленном причинении ущерба. По предварительной версии, причиной воспламенения стала неосторожность во время восстановительных работ.