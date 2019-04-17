«Свинья!»: На Первом канале поскандалили из-за Нотр-Дама

Историка Александра Сытина прогнали из студии шоу «Время покажет» на Первом канале за высказывание о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов во время разговора о пожаре в парижском соборе Нотр-Дам.

Собор Парижской Богоматери лишился большей части кровли, верхней части шпиля и часов в результате пожара, который начался вечером 15 апреля, а был потушен лишь утром 16-го. Согласно предварительной версии, возгорание возникло случайно в ходе ремонтных работ.

Вчера вечером пожар в Нотр-Даме обсудили и на шоу «Время покажет». Одним из гостей студии стал глава Центра политических исследований стран Северной и Восточной Европы Александр Сытин.

Доктор исторических наук не согласился с проведенной кем-то параллелью между ЧП в Париже и пожаром в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года.

«Вы сравнили пожар в важнейшей культурной ценности Европы и, скажем так, ликвидацию малоценного человеческого материала в Одессе (почти полсотни человек. — Прим. ред.)», — заявил он.

В течение следующих нескольких минут остальные участники программы, перебивая друг друга, осуждали историка, в то время как ведущий «Время покажет» Анатолий Кузичев приказал отнять микрофон у Сытина.

После этого журналист попросил гостя покинуть студию, так как в ней «называть людей человеческим материалом не позволено никому».