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В Иерусалиме загорелась мечеть Аль-Акса 

Вести.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: EPA
Огонь вспыхнул в комнате охраны комплекса Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Приехавшие на место пожарные быстро потушили возгорание, святыня не пострадала, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на палестинские СМИ.
Комплекс Аль-Акса — третья по значимости святыня в Исламе. Она находится под управлением мусульманского фонда "Вакх".
Возгорание в Аль-Аксе совпало с масштабным пожаром в Соборе Парижской Богоматери. Пламя охватило "Нотр-Дам" вечером 15 апреля и было потушено только утром следующего дня. Полностью обрушился шпиль здания, пострадала большая часть крыши.
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Происшествия , Пожары , Иерусалим
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