Мосгорсуд приговорил норвежца Фруде Берга к 14 годам за шпионаж

Норвежец Фруде Берг был признан виновным в шпионаже против России Мосгорсуд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима . Шпион не признал свою вину и не раскаялся в содеянном, заявил прокурор. Однако, по словам адвоката Берга, он будет просить о помиловании после того, как приговор вступит в силу. По данным следствия, норвежец собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России.

Московский городской суд признал гражданина Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже против России. Как сообщает ФАН, норвежец был приговорен к 14 годам колонии строгого режима.

«Признать подсудимого Фруде Берга виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ («Шпионаж»)», — значится в решении суда.

Прокурор требовал приговорить Берга к 14 годам лишения свободы, потому что обвиняемый отказался признавать вину и не раскаялся в содеянном. По данным обвинения, норвежец пытался получить сведения, составляющие государственную тайну.

Защита Берга не будет обжаловать приговор — норвежский подданный будет просить о помиловании после вступления приговора в силу.

Берг был арестован в Москве зимой 2017 года. Судебные заседания проходили в закрытом режиме — часть материалов дела засекречена, передает НСН. По словам прокурора, Фруде Берг пытался выведать информацию об атомных подлодках Военно-морского флота России.

Норвежский шпион получал сведения от сотрудника оборонного предприятия РФ, действовавшего под контролем ФСБ . По данным гособвинителя, Берг был завербован Норвежской разведывательной службой «за денежное вознаграждение».

Шпионские скандалы происходят в России и странах Европы практически ежемесячно. В начале апреля полиция безопасности Эстонии (КАПО) задержала своего бывшего сотрудника Владимира Куликова по подозрению в шпионаже на Россию.

Генеральный директор КАПО Арнольд Синисалу подтвердил, что Куликов находится под стражей, однако не стал раскрывать суть предъявляемых ему обвинений.

«В ходе следствия могут выявиться признаки государственной измены, но пока их подтвердить нельзя», — заявил Синисалу. Куликов был признан лучшим сотрудником КАПО в 1995 году, среди его наград есть эстонский орден Орлиного креста — за заслуги в деле защиты Эстонии.

За месяц до этого российского посла в Стокгольме Виктора Татаринцева вызвали в МИД Швеции из-за шпионского скандала. Шведский МИД потребовал выслать из страны сотрудника посольства РФ, подозреваемого в шпионаже.

«Я могу подтвердить, что мы вызвали посла в связи с работой одного из дипломатов», — отметил представитель МИД Швеции Патрик Нильсон. Подробностей шведский дипломат уточнять не стал.

В конце февраля Служба госбезопасности Швеции (СЭПО) сообщила, что один шведский IT-специалист был арестован по подозрению в передаче информации, не подлежащей разглашению. В отчете ведомства утверждается, что 45-летнего шведа завербовал сотрудник спецслужб РФ. Подозреваемый свою вину отрицает. Как отмечает СЭПО, иностранные разведки активно интересуются разработками шведской IT-индустрии. Кроме активизации кибершпионажа, информацию собирают и «традиционными методами».

В шведской службе госбезопасности заявили, что разведорганизации иностранных государств проявляют интерес к разработкам шведской IT-индустрии. Глава ведомства Даниэль Стенлинг отметил, что, несмотря на активизацию кибершпионажа, информацию продолжают собирать и «традиционным путем».

В середине февраля шпионский скандал разразился в Бельгии — главу контрразведки Клемента Ванденборре, 40 лет служившего в секретной службе, обвинили в работе на Россию. Сам Ванденборре отрицает обвинения против него, что он якобы уничтожил специальные документы в обычном шредере. Сейчас он отстранен от должности и лишен допуска к секретной информации. В статье отмечается, что глава разведки мог «пасть жертвой молодых львов, охочих до власти».

В ноябре 2018 года в Австрии задержан «русский шпион» — им оказался сотрудник антитеррористического ведомства, имевший доступ к секретным документам. Эти бумаги он мог передавать Москве, отмечают австрийские СМИ. Это уже второй «русский агент», задержанный в Австрии на этой неделе. Президент страны Александер Ван дер Беллен призвал «не драматизировать» шпионский скандал.