Прикованный скелет: пропавший россиянин найден мертвым в лесу

В лесу подмосковной Шатуры нашли тело путешественника Ивана Ключарева, пропавшего два года назад. Как пишет «Комсомольская правда», скелет мужчины был прикован к дереву цепью и наручниками.

На поляну с телом Ключарева 15 апреля набрели местные жители. Рядом с деревом, к которому его приковали, стояла туристическая палатка.

Его личность удалось установить в тот же день. 31-летний Ключарев был путешественником, который автостопом объехал почти всю Россию и часто ходил в лесные походы.

По предварительной информации, мужчина скончался более года назад. Причина его гибели пока не установлена.

Telegram-канал Baza отмечает, что Ключарев пропал в мае 2017 года. С тех пор поисками занималась его мать, она даже обращалась даже в программу «Жди меня».

По словам женщины, в мае 2017-го ее сын отправился с палаткой в Черустинский заповедник, куда уже не раз ходил в походы. Обычно он останавливался в одном и том же месте и уже оборудовал его под себя: вкопал в землю 300-литровую бочку для хранения продуктов. За два года поисковики дважды прочесывали район заповедника, но следов мужчины не обнаружили.

Baza отмечает, что руки найденного скелета были заведены за спину, закованы в наручники и примотаны к стволу дерева несколькими цепями. Его вещи остались в палатке нетронутыми. Друзья мужчины предположили, что он сам мог приковать себя, чтобы «проверить свою удачливость».