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Прикованный скелет: пропавший россиянин найден мертвым в лесу 

Рамблер + ещё 4 22 минуты назад
Фото: соцсети
В лесу подмосковной Шатуры нашли тело путешественника Ивана Ключарева, пропавшего два года назад. Как пишет «Комсомольская правда», скелет мужчины был прикован к дереву цепью и наручниками.
На поляну с телом Ключарева 15 апреля набрели местные жители. Рядом с деревом, к которому его приковали, стояла туристическая палатка.
Его личность удалось установить в тот же день. 31-летний Ключарев был путешественником, который автостопом объехал почти всю Россию и часто ходил в лесные походы.
По предварительной информации, мужчина скончался более года назад. Причина его гибели пока не установлена.
Telegram-канал Baza отмечает, что Ключарев пропал в мае 2017 года. С тех пор поисками занималась его мать, она даже обращалась даже в программу «Жди меня».
По словам женщины, в мае 2017-го ее сын отправился с палаткой в Черустинский заповедник, куда уже не раз ходил в походы. Обычно он останавливался в одном и том же месте и уже оборудовал его под себя: вкопал в землю 300-литровую бочку для хранения продуктов. За два года поисковики дважды прочесывали район заповедника, но следов мужчины не обнаружили.
Baza отмечает, что руки найденного скелета были заведены за спину, закованы в наручники и примотаны к стволу дерева несколькими цепями. Его вещи остались в палатке нетронутыми. Друзья мужчины предположили, что он сам мог приковать себя, чтобы «проверить свою удачливость».
«Его любимая поговорка была: «Судьба всегда выведет». Парень он был очень импульсивный и со странностями», — рассказал один из друзей.
Комментарии5
Происшествия , Комсомольская правда , Шатура
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