Следствие: Пожар в Нотр-Даме мог произойти из-за сварочных работ

Для расследования причин пожара в соборе Парижской Богоматери мобилизованы 40 следователей судебной полиции Парижа. Как сообщает Lе Mond, в следственную бригаду вошла почти половина следователей данной службы, специализирующихся на расследовании дел общего права.

Остальная часть сотрудников данного подразделения, занимающаяся вопросами антитеррора, остается в резерве. "Но в случае необходимости мы можем прийти на помощь коллегам", — заявил источник в полиции. К расследованию также подключено более десятка криминалистов и судебных экспертов. Следователи уже провели десятки бесед, начиная с вечера понедельника.

Стало известно, что в случае необходимости судебная полиция может прибегнуть к помощи беспилотников. Цель состоит в том, чтобы облегчить работу экспертов, которые займутся анализом стойкости материалов и обстоятельств возгорания. Как отмечают наблюдатели, учитывая большие размеры пожара, следователи будут работать очень методично, с разбивкой по секторам.

Целью следственной бригады судебной полиции на первоначальном этапе станет установление возможных обстоятельств возгорания и приведших к ним ошибок или халатности. В частности, следователям предстоит заново собрать цепь триггера (электронного устройства) пожарной сигнализации.

Напомним, что огонь в соборе Парижской Богоматери вспыхнул около 18:50 понедельника, но причина возгорания на данный момент по-прежнему остается неизвестной. "Мы не знаем причин возгорания", — сказал государственный секретарь министерства внутренних дел Лоран Нуньес.

По словам парижских пожарных, которых цитирует Le Parisien, возгорание, скорее всего, произошло на строительных лесах, расположенных вдоль стометровой крыши собора. По словам источника в полиции, следователи как приоритетную изучают версию о возгорании, вызванном сварочными работами на деревянном каркасе.

По словам прокурора Парижа, в понедельник вечером строителей заслушали следователи. Пламя поглотило структуру, часть которой восходит к 12-му веку, а другая к 19-му веку. Пожарные спасли колокольни и внешние стены пожара Нотр-Дам от обрушения, а сама структура легендарной французской и мировой достопримечательности 800-летней давности не обрушилась и уцелела. По состоянию на 9.30 утра по местному времени вторника, пожар был полностью потушен, заявили в корпусе пожарных Парижа. Теперь усилия пожарных будут сосредоточены на проверке структурной устойчивости здания.

Был обрушен 93-метровый шпиль собора, состоящий из дерева и свинца и возведенный в 19-м веке. В нем находились три реликвии, спрятанные в статуэтке петуха, который использовался в качестве флюгера, в том числе один из 70 шипов Святой Короны Христа. По словам историков, этот петух, оберегавший сокровища, служил "духовным громоотводом" для защиты верующих собора, а также всех парижан.