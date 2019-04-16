Рядом с местом, где находился ТРК «Зимняя вишня» в Кемерове, построят торговый центр

Торговый центр появится в Кемерове рядом с площадкой, на которой раньше находился сгоревший в прошлом году ТРК "Зимняя вишня". Планы по строительству двухэтажного торгового объекта ТАСС подтвердили в инвестиционно-финансовой компании "Мера", которая значится подрядчиком строительных работ.

"Планируется в ближайшее время начать [строительство], сейчас разрешение получим и начнем стройку. Двухэтажный торговый центр будет площадью 12-14 тыс. кв. м с парковками", — рассказал представитель компании.

В паспорте объекта обозначено, что работы начнутся во II квартале 2019 года, завершить строительство планируется к концу 2020 года. Ранее на этой площадке уже начиналось строительство, в 2015 году здесь были забиты сваи под 14-этажный бизнес-центр с гостиницей, но стройка была законсервирована почти на четыре года.

Торговый комплекс "Зимняя вишня", где 25 марта 2018 года в пожаре погибли 60 человек, располагался на расстоянии нескольких десятков метров от строительной площадки под новый торговый центр. Пострадавшее после пожара здание "Зимней вишни" в прошлом году было снесено, его решили не восстанавливать, а разбить на месте трагедии сквер в память о погибших.