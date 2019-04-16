Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аэропорт в Берлине приостановил работу из-за дефекта самолета на ВПП 

ТАСС + ещё 3 16 апреля 2019
Фото: Wikimedia Commons
Берлинский аэропорт Шенефельд приостановил работу из-за поломки в самолете, который находится на взлетно-посадочной полосе (ВПП). Об этом сообщила во вторник пресс-служба аэропорта.
"В настоящее время оформление рейсов приостановлено. Готовящиеся к посадке самолеты перенаправляются в другие аэропорты, — говорится в сообщении. — Причина — дефект самолета на ВПП".
Других подробностей не приводится.
Телерадиостанция RBB на своем сайте пишет, что один из самолетов выкатился за пределы ВПП. Скорее всего, речь идет о борте, принадлежащем военно-воздушным силам ФРГ.
ТАСС: последние новости
Жителя Мордовии задержали по подозрению в убийстве подростка в лесу Против Utair возбудили два дела после покупки матерью детей-инвалидов 13 авиабилетов В ФСБ сообщили о хищении более 300 млн рублей на оборонном заводе "Турбина" в Челябинске
Происшествия , Оружие
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо точное время дебатов Порошенко с Зеленским59
«Состояние очень тяжелое»: раскрыты детали госпитализации Быкова88
Мертвые утки: за что выслали российских дипломатов18
Артиллеристы ЧФ подготовились к авиаударам по Крыму7
Подозрение на инсульт: Дмитрий Быков впал в кому148
Видео
Тушили неправильно: Лужков о пожаре в Париже
Происшествия
Медведь в Оренбургской области вышел на прогулку
Общество
Дети устроили заплыв на плотах на детской площадке
Общество
Названо точное время дебатов Порошенко с Зеленским
В мире Украина
«Мне сказали, что я пьян». Панкратова-Черного сняли с рейса
Общество
«Состояние очень тяжелое»: раскрыты детали госпитализации Быкова
Общество Шоу-бизнес
«С пузом и седой»: скандал Гузеевой с мужем вырезали из эфира
Шоу-бизнес
Неудавшиеся киллеры: Зеленского хотели «убить»
Украина В мире
700 миллионов евро: как помогли Нотр-Даму
В мире
Артиллеристы ЧФ подготовились к авиаударам по Крыму
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение