Аэропорт в Берлине приостановил работу из-за дефекта самолета на ВПП

Берлинский аэропорт Шенефельд приостановил работу из-за поломки в самолете, который находится на взлетно-посадочной полосе (ВПП). Об этом сообщила во вторник пресс-служба аэропорта.

"В настоящее время оформление рейсов приостановлено. Готовящиеся к посадке самолеты перенаправляются в другие аэропорты, — говорится в сообщении. — Причина — дефект самолета на ВПП".

Других подробностей не приводится.

Телерадиостанция RBB на своем сайте пишет, что один из самолетов выкатился за пределы ВПП. Скорее всего, речь идет о борте, принадлежащем военно-воздушным силам ФРГ.