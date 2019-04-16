Угрожает молотком: в московском метро захватили заложницу

Утром во вторник, 16 апреля, неизвестный мужчина взял в заложницы сотрудницу московского метрополитена на станции «Технопарк». Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, сотрудница подземки около 06:50 заметила неизвестного, который выходил из тоннеля. В руке у него был молоток.

«112» утверждает, что незнакомец, угрожая женщине молотком, запер ее в будке и приказал вызвать руководство метрополитена.

С мужчиной уже начали переговоры, к «Технопарку» стянули бойцов специального отряда быстрого реагирования. На место происшествия прибыли руководители УВД . Требования мужчины пока неизвестны.