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Угрожает молотком: в московском метро захватили заложницу 

Рамблер 28 минут назад
Утром во вторник, 16 апреля, неизвестный мужчина взял в заложницы сотрудницу московского метрополитена на станции «Технопарк». Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, сотрудница подземки около 06:50 заметила неизвестного, который выходил из тоннеля. В руке у него был молоток.
«112» утверждает, что незнакомец, угрожая женщине молотком, запер ее в будке и приказал вызвать руководство метрополитена.
С мужчиной уже начали переговоры, к «Технопарку» стянули бойцов специального отряда быстрого реагирования. На место происшествия прибыли руководители УВД. Требования мужчины пока неизвестны.
«112» отмечает, что захваченную им женщину зовут Елена Пермякова. РЕН ТВ утверждает, что мужчина не выходил из тоннеля, а, наоборот, пытался в него попасть, когда его заметила сотрудница подземки.
Происшествия , Видео , МВД , РЕН ТВ
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