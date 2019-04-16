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Допрошены занимавшиеся реставрацией в Нотр-Даме рабочие 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 31 2 часа назад
Фото: Reuters
Следователи допросили рабочих, которые занимались реставрационными работами в Нотр-Даме.
«Рабочие, которые выполняли строительные работы, были идентифицированы и «заслушаны следователями», — передает сообщение телеканала BFMTV РИА «Новости».
По данным местных СМИ, пожар мог произойти из-за реставрационных работ, во время которых часть здания была закрыта лесами.
Прокуратура начала расследование в связи с неумышленным причинением ущерба.
Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник, в итоге обрушились шпиль и крыша. Позже стало известно, что реликвии, хранившиеся в соборе, не пострадали. Сейчас огонь полностью потушен.
Во вторник президент России Владимир Путин предложил Франции помощь в восстановлении собора.
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Происшествия , Пожары , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , РИА Новости
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