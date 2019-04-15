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Ватикан шокирован пожаром в соборе Парижской Богоматери 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Святой престол с глубоким прискорбием следит за пожаром в соборе Парижской Богоматери. Как сообщил в понедельник временный глава службы печати Святого престола Алессандро Джизотти, в Ватикане "шокированы и потрясены".
"Святой престол шокирован и глубоко опечален ужасной новостью о пожаре, разоряющем храм Парижской Богоматери, который является символом христианства во Франции и во всем мире. Мы выражаем свою солидарность и близость католикам во Франции и жителям Парижа и молимся за пожарных, которые делают все возможное в этой драматической ситуации", — заявил папский пресс-секретарь.
Пожар возник на верхних уровнях собора примерно в 18:50 (19:50 мск). Как предполагают спасательные службы, его причиной могли стать реставрационные работы, которые проводились на крыше собора.
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Происшествия , В мире , Пожары , Папский Престол (Государство — Город Ватикан)
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