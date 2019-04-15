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При обстрелах со стороны боевиков в Сирии погибли 11 человек 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
В Сирии в результате обстрела со стороны боевиков погибли 11 человек, в том числе пять сирийских военнослужащих и шесть мирных жителей. Об этом на брифинге заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Виктор Купчишин.
По его словам, в течение суток боевики обстреляли населённый пункт Санджека в провинции Латакия и город Алеппо.
«В результате обстрела незаконными вооружёнными формированиями района Аль-Хамдания города Алеппо погибли шесть мирных жителей и пять военнослужащих вооружённых сил САР», — заявил Купчишин.
Также он сообщил, что представители ЦПВС за сутки провели две гуманитарных акции в населённых пунктах Барза провинции Дамаск и Маррат провинции Дейр эз-Зор.
Ранее группа боевиков напала на позиции сирийской армии в Хаме.
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Происшествия , В мире , Конфликты , Сирия
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