При обстрелах со стороны боевиков в Сирии погибли 11 человек

Сирии в результате обстрела со стороны боевиков погибли 11 человек, в том числе пять сирийских военнослужащих и шесть мирных жителей. Об этом на брифинге заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Виктор Купчишин.

По его словам, в течение суток боевики обстреляли населённый пункт Санджека в провинции Латакия и город Алеппо.

«В результате обстрела незаконными вооружёнными формированиями района Аль-Хамдания города Алеппо погибли шесть мирных жителей и пять военнослужащих вооружённых сил САР», — заявил Купчишин.

Также он сообщил, что представители ЦПВС за сутки провели две гуманитарных акции в населённых пунктах Барза провинции Дамаск и Маррат провинции Дейр эз-Зор.

Ранее группа боевиков напала на позиции сирийской армии в Хаме.