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«Это настоящая трагедия»: в РПЦ прокомментировали пожар в Нотр-Дам де Пари 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Как заявил заместитель председателя Синодального отдела РПЦ, православные христиане скорбят вместе с католиками.
Заместитель председателя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил «Звезде», что пожар в Париже является огромной трагедией. Напомним, уже почти два часа пожарные во Франции безуспешно борются с огнем, охватившим собор Парижской Богоматери.
«Это настоящая трагедия, потому что под угрозой оказался не просто один из христианских храмов, а действительно памятник мировой культуры, являющийся не только частью мирового наследия, но и частью идентичности христианской цивилизации в целом. Мы скорбим с французскими католиками прежде всего и со всеми католикам вообще. Ущерб, который нанесен собору Парижской Богоматери, является огромным и ставит под угрозу те святыни, которые в этом памятнике хранятся, и носят общехристианское значение», — заявил Кипшидзе.
Известно, что к настоящему времени огонь разрушил крышу, шпиль и часы собора. Жители Парижа со слезами на глазах, обнявшись, вышли на улицы города возле полыхающего в огне собора Парижской Богоматери.
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Происшествия , Пожары , РПЦ , Франция
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