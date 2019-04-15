«Это настоящая трагедия»: в РПЦ прокомментировали пожар в Нотр-Дам де Пари

Как заявил заместитель председателя Синодального отдела РПЦ , православные христиане скорбят вместе с католиками.

Заместитель председателя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил «Звезде», что пожар в Париже является огромной трагедией. Напомним, уже почти два часа пожарные во Франции безуспешно борются с огнем, охватившим собор Парижской Богоматери.

«Это настоящая трагедия, потому что под угрозой оказался не просто один из христианских храмов, а действительно памятник мировой культуры, являющийся не только частью мирового наследия, но и частью идентичности христианской цивилизации в целом. Мы скорбим с французскими католиками прежде всего и со всеми католикам вообще. Ущерб, который нанесен собору Парижской Богоматери, является огромным и ставит под угрозу те святыни, которые в этом памятнике хранятся, и носят общехристианское значение», — заявил Кипшидзе.

Известно, что к настоящему времени огонь разрушил крышу, шпиль и часы собора. Жители Парижа со слезами на глазах, обнявшись, вышли на улицы города возле полыхающего в огне собора Парижской Богоматери.