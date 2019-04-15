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Судьба сокровищ Собора: что стало с реликвиями во время пожара в Париже 

Рамблер 1 час назад
Сокровища собора Парижской Богоматери не затронуты пожаром, сообщил спикер собора Андре Фино. Его слова передает ТАСС.
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Фино заявил, что «все священные предметы находятся в ризнице, им ничего не угрожает».
Ранее сообщалось, что в Нотр-Дам-де-Пари хранилась одна из наиболее почитаемых христианами реликвий — терновый венец Христа, а также часть креста, на котором его распяли.
Пожар в соборе Парижской Богоматери продолжается. Здание полностью лишилось крыши, огонь охватил все деревянные конструкции здания, пламя перекинулось на одну из башен собора.
Происшествия , Пожары
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