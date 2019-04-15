Судьба сокровищ Собора: что стало с реликвиями во время пожара в Париже

Сокровища собора Парижской Богоматери не затронуты пожаром, сообщил спикер собора Андре Фино. Его слова передает ТАСС.

Фино заявил, что «все священные предметы находятся в ризнице, им ничего не угрожает».

Ранее сообщалось, что в Нотр-Дам-де-Пари хранилась одна из наиболее почитаемых христианами реликвий — терновый венец Христа, а также часть креста, на котором его распяли.

Пожар в соборе Парижской Богоматери продолжается. Здание полностью лишилось крыши, огонь охватил все деревянные конструкции здания, пламя перекинулось на одну из башен собора.