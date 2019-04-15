Представитель попечителей опасается, что колокол Нотр-Дама может сорваться

Восстановление собора Парижской Богоматери после пожара займёт по меньшей мере десять лет, сообщил в понедельник журналистам представитель попечителей, ответственных за реставрацию, Мишель Пико.

"В прошлом году мы начали программу реставрации, рассчитанную на десять лет. С учетом разрушений, которые были сегодня, восстановление займёт на мой взгляд не меньше 10 лет с удвоенными усилиями", — сказал он.

Кроме того, по его словам, колокол Нотр-Дама может сорваться, если не остановить распространение огня.