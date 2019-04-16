Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти рассказали о спасении Нотр-Дама за 15 минут до обрушения 

Lenta.ru + ещё 65 1 час назад
Фото: Reuters
Собор Парижской Богоматери мог обрушиться, если бы пожарные не сбили огонь. Об этом заявил госсекретарь при главе МВД Франции Лоран Нуньес, его слова приводит Ouest France.
По словам политика, спасти Нотр-Дам удалось буквально «за 15 минут, полчаса» до обрушения. Он поблагодарил рисковавших своими жизнями пожарных за работу и добавил, что теперь главная задача — обеспечить сохранность и безопасность здания.
Нуньес указал, что в целом конструкция держится, однако специалисты уже обнаружили несколько уязвимых частей. В частности, речь идет о своде и торце северной части трансепта (поперечного нефа).
Работы по обеспечению безопасности должны занять 48 часов, на это время эвакуированы пять соседних зданий. После, как ожидается, пожарные смогут начать работу внутри здания. Вместе с сотрудниками Министерства культуры они должны будут забрать произведения искусства, большая часть из которых не пострадала.
Ранее в прокуратуре Парижа сообщили, что следствие склоняется к версии о несчастном случае и пока не видит признаков умышленного поджога Нотр-Дама.
Собор загорелся вечером 15 апреля. Огонь уничтожил большую часть кровли и шпиль. Окончательно его потушили уже утром: ночью пожарные все еще боролись с отдельными очагами пожара. В результате ЧП пострадали три человека. Предполагаемая причина пожара — реставрационные работы, начавшиеся несколько месяцев назад.
Президент Франции пообещал французам восстановить Нотр-Дам де Пари. По мнению экспертов, это может занять от пяти лет до нескольких десятилетий.
Последние новости
Россию обязали заплатить Украине за имущество в Крыму Россия признала власть устроивших переворот в Судане военных Суд отпустил из колонии бывшую студентку Караулову
Комментарии
Происшествия , Пожары , Минкультуры , МВД , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Резкий отрыв: судьба украинских выборов предрешена64
Задобрить Путина? В Крыму обратились к Зеленскому2
Опозорил Киев: телеведущий раскаялся за шутку о Париже25
Отец Карауловой «в шоке» от решения суда195
«Утонут все»: Соловьев о судьбе кораблей НАТО в Азовском море237
Видео
Вскрыта связь Порошенко с Зеленским-"наркоманом"
В мире Украина
Пациенты ползут по косогору, чтобы попасть в больницу
Общество
Резкий отрыв: судьба украинских выборов предрешена
Украина В мире
Соловьев прокомментировал рост популярности Сталина
Общество
Случай или знамение? Почему сгорел Нотр-Дам
Происшествия В мире
В РПЦ предложили покаяться французам после пожара
В мире Европа
«Утонут все»: Соловьев о судьбе кораблей НАТО в Азовском море
Армия Общество
Отец Карауловой «в шоке» от решения суда
Происшествия
Суд отпустил Караулову
Происшествия
Пока вы не уснули: Россия порвала с НАТО
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение