Власти рассказали о спасении Нотр-Дама за 15 минут до обрушения

Собор Парижской Богоматери мог обрушиться, если бы пожарные не сбили огонь. Об этом заявил госсекретарь при главе МВД Франции Лоран Нуньес, его слова приводит Ouest France.

По словам политика, спасти Нотр-Дам удалось буквально «за 15 минут, полчаса» до обрушения. Он поблагодарил рисковавших своими жизнями пожарных за работу и добавил, что теперь главная задача — обеспечить сохранность и безопасность здания.

Нуньес указал, что в целом конструкция держится, однако специалисты уже обнаружили несколько уязвимых частей. В частности, речь идет о своде и торце северной части трансепта (поперечного нефа).

Работы по обеспечению безопасности должны занять 48 часов, на это время эвакуированы пять соседних зданий. После, как ожидается, пожарные смогут начать работу внутри здания. Вместе с сотрудниками Министерства культуры они должны будут забрать произведения искусства, большая часть из которых не пострадала.

Ранее в прокуратуре Парижа сообщили, что следствие склоняется к версии о несчастном случае и пока не видит признаков умышленного поджога Нотр-Дама.

Собор загорелся вечером 15 апреля. Огонь уничтожил большую часть кровли и шпиль. Окончательно его потушили уже утром: ночью пожарные все еще боролись с отдельными очагами пожара. В результате ЧП пострадали три человека. Предполагаемая причина пожара — реставрационные работы, начавшиеся несколько месяцев назад.

Президент Франции пообещал французам восстановить Нотр-Дам де Пари. По мнению экспертов, это может занять от пяти лет до нескольких десятилетий.