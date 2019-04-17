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Суд продлил арест восьмерым украинским морякам 

News.ru + ещё 59 5 часов назад
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил срок содержания под стражей ещё четверым украинским морякам, задержанным за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе.
Продлить в отношении обвиняемых Богдана Головаша, Сергея Попова, Владимира Терещенко и Андрея Шевченко срок содержания под стражей до 24 июля 2019 года, — огласил постановление судья Сергей Рябцев.
Аналогичное решение суд принял в отношении обвиняемых Опрыско Андрея, Цыбизова Сергея, Мокряка Романа и Семидоцкого Евгения.
Таким образом ходатайство прокурора было удовлетворено, заседание проходило в закрытом режиме для сохранения охраняемой законом тайны предварительного расследования.
Украинские моряки были задержаны 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива, которые направлялись из Одессы в Мариуполь на украинском буксире «Яны Капу» и малых бронированных артиллерийских катерах «Бердянск» и «Никополь». Им предъявлено обвинение в «незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения». По данным спецслужбы, на кораблях, в частности, находились готовые к использованию артиллерийские орудия.
Срок предварительного расследования продлён до 25 августа, писал News.ru.
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Происшествия , Армия , В мире , Войска , Конфликты , Политика , Андрей Шевченко , Сергей Попов , Владимир Терещенко , Сергей Рябцев , Москва
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