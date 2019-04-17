Суд продлил арест восьмерым украинским морякам

Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил срок содержания под стражей ещё четверым украинским морякам, задержанным за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе.

Аналогичное решение суд принял в отношении обвиняемых Опрыско Андрея, Цыбизова Сергея, Мокряка Романа и Семидоцкого Евгения.

Таким образом ходатайство прокурора было удовлетворено, заседание проходило в закрытом режиме для сохранения охраняемой законом тайны предварительного расследования.

Украинские моряки были задержаны 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива, которые направлялись из Одессы в Мариуполь на украинском буксире «Яны Капу» и малых бронированных артиллерийских катерах «Бердянск» и «Никополь». Им предъявлено обвинение в «незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения». По данным спецслужбы, на кораблях, в частности, находились готовые к использованию артиллерийские орудия.

Срок предварительного расследования продлён до 25 августа, писал News.ru.