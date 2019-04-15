В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырехлетнего сына

Сотрудники СК расследуют уголовное дело в отношении 28-летней жительницы Забайкальского края , устроившей пожар в доме, чтобы избавиться от двух малолетних детей. Соседи, увидевшие дым, смогли вытащить из дома двухлетнюю девочку, однако четырехлетний сын подозреваемой погиб. Женщину задержали. У нее остались двое детей — их передадут в реабилитационное учреждение или под присмотр родственников.

В Забайкальском крае правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 28-летней жительницы Красночикойского района, которую подозревают в убийстве четырехлетнего сына и попытке убийства двухлетней дочери. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете РФ.

По информации правоохранителей, в воскресенье, 15 апреля, женщина, будучи в алкогольном опьянении, облила мебель и полы в одной из комнат своего дома горючей жидкостью, подожгла, а затем покинула место ЧП. Соседи, увидев дым, разбили окно и попытались вытащить детей, однако мальчика спасти не удалось. Двухлетнюю девочку госпитализировали в местную больницу. К моменту прибытия пожарных весь дом уже был охвачен огнем.

По факту происшествия возбуждены два уголовных дела по статьям «Убийство малолетнего, совершенное общеопасным способом» и «Покушение на убийство двух малолетних, совершенное общеопасным способом». 28-летняя подозреваемая задержана на 48 часов — за это время решится вопрос о ее аресте.

следственном управлении СК также сообщили, что у женщины остались двое детей. Их планируют передать под опеку родственникам или в детское реабилитационное учреждение.

Пока не сообщается, что именно заставило женщину пойти на преступление. Следователи осмотрели дом, опросили соседей и других очевидцев происшествия. Также назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

Похожая трагедия произошла весной прошлого года, когда жительница Нижнего Новгорода убила двух своих малолетних детей. По данным следствия, Елена Каримова на арендованной машине вывезла двухлетнюю дочь и четырехлетнего сына в лесополосу, задушила их, после чего попыталась сжечь тела. Ей не удалось довести начатое до конца — убийцу спугнули охотники, проходившие мимо. Сбив огонь водой, Каримова положила тела своих детей в салон автомашины и вернулась в город.

На следующий день она снова вывезла тела детей за город и подожгла их в заброшенном строении. Огонь заметили местные жители и вызвали пожарных, которые и обнаружили тела. Прибывшие позже на место эксперты-криминалисты установили, что дети погибли еще до пожара.

В тот же вечер Каримову задержали. На первом допросе она полностью признала свою вину, заявив, что убить детей ее побудило отсутствие денег. При этом друзья и знакомые обвиняемой не смогли подтвердить тот факт, что женщина и ее родственники жили бедно. По данным сайта новгородской «Комсомольской правды», постоянной работы Каримова не имела, однако на одну только аренду автомобилей тратила около 40 тыс. руб. ежемесячно. Кроме того, она имела небольшой сетевой бизнес по распространению спортивного и здорового питания.

Судя по аккаунтам Каримовой в соцсетях, женщина тщательно следила за своей внешностью и регулярно посещала косметологов. В своем инстаграме она также делилась фотографиями детей и писала о своей любви к ним. Последний пост с дочкой она разместила за две недели до убийства. «Она моя душа, самый дорогой мой человечек, самая долгожданная доченька. Та, ради которой я всегда на ногах, та, ради которой я живу. Она моя копия, такая же вредная, как я. Мой воздух, моя самая ласковая, самая умная девочка», — писала Каримова.

Во время следствия она несколько раз меняла свои показания.

Так, женщина отказалась от признания вины и стала утверждать, что ее детей убили азербайджанские «криминальные авторитеты». Таким образом они якобы мстили за грехи ее бывшего мужа, который на данный момент находится в розыске.

Версию Каримовой опровергали доказательства следствия — например, записи с камер видеонаблюдения из магазина, на которых видно, как женщина в день преступления покупала средство для розжига. 3 апреля 2019 года года Нижегородский областной суд вынес приговор в отношении 27-летней женщины, признав ее виновной. Ей назначили наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с последующим ограничением свободы передвижений на полтора года.

На суде Каримова продолжала отрицать свою вину. В своем последнем слове она вновь обратилась к следователям с просьбой найти настоящих убийц ее детей. «Вся жизнь стала бессмысленной, я умерла морально 25 апреля вместе с моими малышами», — заявила она.

Однако суд расценил ее версию как «наспех придуманную» и отказал в смягчении наказания. «Показания Каримовой о лишении жизни ее детей двумя азербайджанцами якобы из мести или за долги суд считает несостоятельными и не согласующимися с представленными доказательствами», — заключил судья Алексей Заварихин.