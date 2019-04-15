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В Ростове-на-Дону экстренно сел пассажирский самолет 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пассажирский самолет авиакомпании "Азимут" внепланово приземлился в Ростове-на-Дону из-за срабатывания датчика о разгерметизации в кабине пилота, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
Инцидент произошел в воскресенье на лайнере, летевшем из Москвы в Элисту с 91 пассажиром на борту.
"Сработал датчик в кабине пилота о разгерметизации. Командир воздушного судна принял решение совершить посадку", — сказал представитель авиакомпании, уточнив, что никто не пострадал.
Пассажиров пересадили на запасной борт, который благополучно вылетел к месту назначения.
Корректно ли сработал датчик, установит специальная комиссия.
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