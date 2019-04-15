В Ростове-на-Дону экстренно сел пассажирский самолет

Пассажирский самолет авиакомпании "Азимут" внепланово приземлился в Ростове-на-Дону из-за срабатывания датчика о разгерметизации в кабине пилота, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.

Инцидент произошел в воскресенье на лайнере, летевшем из Москвы в Элисту с 91 пассажиром на борту.

"Сработал датчик в кабине пилота о разгерметизации. Командир воздушного судна принял решение совершить посадку", — сказал представитель авиакомпании, уточнив, что никто не пострадал.

Пассажиров пересадили на запасной борт, который благополучно вылетел к месту назначения.

Корректно ли сработал датчик, установит специальная комиссия.