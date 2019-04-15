Россиянин напоил жену уксусом и сел на 19 лет

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 (убийство, совершённое с особой жестокостью) УК РФ, и приговорен к 19 годам в исправительной колонии строгого режима . Кроме того, он обязан компенсировать моральный вред в размере 2 миллионов рублей матери убитой женщины, а также 5 миллионов рублей — малолетнему сыну потерпевшей.

По данным следствия, в сентябре 2018 года мужчина из-за личных разногласий со своей 42-летней сожительницей придавил ту к стене и насильно влил ей в рот не менее 50 граммов уксуса, после чего намеренно не оказал женщине помощь.

В результате потерпевшая получила химический ожог полости рта, гортани, пищевода, желудка, верхних дыхательных путей, кожных покровов окружности рта, токсическое повреждение внутренних органов. Через трое суток она скончалась.

После совершенного преступления мужчина, с целью избежать уголовной ответственности, обратился в полицию с заявлением о самоубийстве сожительницы. Однако при проведении доследственной проверки был установлен ряд признаков, указывающих на криминальный характер ее смерти.

В ходе предварительного следствия и судебного заседания мужчина не признал своей вины.