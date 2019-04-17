Омбудсмен в Новосибирске попросила СК проверить видео с ребенком на поводке

Детский омбудсмен в Новосибирской области Надежда Болтенко обратилась в прокуратуру и СК с просьбой провести проверку после появления в соцсетях и СМИ видеоролика с ребенком, которого вели на поводке в новосибирском метро, сообщил РИА Новости в среду представитель аппарата уполномоченного.

Ранее в одной из групп в соцсети "ВКонтакте" был размещен видеоролик, на котором видно, как в метро Новосибирска женщина ведет ребенка возрастом около шести лет на поводке. Это видео вызвало активную дискуссию в соцсетях, о нем написали местные СМИ. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сказала РИА Новости, что случай "вызывает вопросы" и с ним необходимо разобраться.

"Еще в день публикации были сформированы обращения в прокуратуру и следственные органы с просьбой провести проверку соблюдения прав несовершеннолетнего. В данный момент все обращения в прокуратуру, Роскомнадзор, Следственный комитет направлены, мы находимся с ними в тесном контакте, правоохранительные органы работают", — сообщил собеседник агентства.

В аппарате уполномоченного отметили, что одной из главных задач для детского омбудсмена является защита прав ребенка, в том числе его личных данных.