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Омбудсмен в Новосибирске попросила СК проверить видео с ребенком на поводке 

Р-Спорт + ещё 10 2 часа назад
Детский омбудсмен в Новосибирской области Надежда Болтенко обратилась в прокуратуру и СК с просьбой провести проверку после появления в соцсетях и СМИ видеоролика с ребенком, которого вели на поводке в новосибирском метро, сообщил РИА Новости в среду представитель аппарата уполномоченного.
Ранее в одной из групп в соцсети "ВКонтакте" был размещен видеоролик, на котором видно, как в метро Новосибирска женщина ведет ребенка возрастом около шести лет на поводке. Это видео вызвало активную дискуссию в соцсетях, о нем написали местные СМИ. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сказала РИА Новости, что случай "вызывает вопросы" и с ним необходимо разобраться.
"Еще в день публикации были сформированы обращения в прокуратуру и следственные органы с просьбой провести проверку соблюдения прав несовершеннолетнего. В данный момент все обращения в прокуратуру, Роскомнадзор, Следственный комитет направлены, мы находимся с ними в тесном контакте, правоохранительные органы работают", — сообщил собеседник агентства.
В аппарате уполномоченного отметили, что одной из главных задач для детского омбудсмена является защита прав ребенка, в том числе его личных данных.
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Происшествия , Видео , Анна Кузнецова , Надежда Болтенко , Роскомнадзор , Генпрокуратура РФ , СКР , МВД , РИА Новости
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