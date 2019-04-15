Сход мощной лавины в Хабаровском крае попал на видео

Момент схода мощной лавины в Хабаровском крае попал на видео

На видео , которое сняли туристы, видно, как снежный поток ломает на своем пути ветки деревьев.

Хабаровском крае туристы запечатлели на видеокамеру уникальное природное явление: сход лавины на горном хребте Джаки-Унахта-Якбыяна. На кадрах видно, как снежный поток становится больше и ломает на своем пути ветки деревьев.

В группе проекта «Планета тайга» в социальной сети во «ВКонтакте» туристы рассказали, что маршрут проходил по гребню, где не может быть лавин.