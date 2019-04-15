Сход мощной лавины в Хабаровском крае попал на видео

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Момент схода мощной лавины в Хабаровском крае попал на видео 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
На видео, которое сняли туристы, видно, как снежный поток ломает на своем пути ветки деревьев.
В Хабаровском крае туристы запечатлели на видеокамеру уникальное природное явление: сход лавины на горном хребте Джаки-Унахта-Якбыяна. На кадрах видно, как снежный поток становится больше и ломает на своем пути ветки деревьев.
В группе проекта «Планета тайга» в социальной сети во «ВКонтакте» туристы рассказали, что маршрут проходил по гребню, где не может быть лавин.
«Уникальность похода в том, что можно наблюдать (хоть и редко) такие явления, находясь в полной безопасности», — говорится в группе «Планета тайга».
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