Застреливший подростка в мордовском лесу охотник оказался известным врачом

Тело подростка с огнестрельными ранениями было обнаружено в шестидесяти метрах от автодороги около села Марьяновка в Большеберезниковском районе Мордовии в ночь на воскресенье. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Как сообщается на сайте СУСК по Мордовии, "с погибшим находилась его несовершеннолетняя знакомая, которая рассказала, что услышала хлопок из проезжавшей мимо автомашины, после чего подросток упал. Она сообщила в скорую помощь, однако подъехавшие медики помочь несовершеннолетнему не смогли, он скончался от огнестрельного ранения".

"Это Игорь Горячев, известный врач, который возглавлял различные медицинские учреждения в Мордовии, был главврачом. Он рассказал, что ошибочно выстрелил в подростка, приняв его за животное", — сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК.

Собеседник агентства уточнил, что для того, чтобы установить личность подозреваемого в убийстве школьника, проводилась большая работа, отрабатывалась причастность к совершению преступления местных охотников и граждан, имеющих огнестрельное оружие. "В результате подозреваемый был установлен, но в этот момент он как раз пришел с повинной", — сказал сотрудник пресс-службы ведомства.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя, Горячев заключен под стражу на 2 месяца", — заявил собеседник агентства.

На сайте регионального СУСК отмечается, что распространяемая некоторыми местными СМИ информация об имевшемся конфликте между подозреваемым и подростком, недостоверна, поскольку мальчик и охотник "не были даже знакомы между собой".