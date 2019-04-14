Милонова избили на штрафстоянке

Милонов заявил об избиении на штрафстоянке

Депутат Милонов заявил, что его избил бандит на штрафстоянке и хочет отменить платную эвакуацию автомобилей в России. Обидчик утверждает, что парламентария просто прищемило дверью.

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в полицию Петербурга с заявлением об избиении. Инцидент произошел накануне.

В своем инстаграме депутат написал, что у его приятеля эвакуировали машину и он решил помочь. На спецстоянке для эвакуированных машин Милонов «обнаружил ужасную контору, пьяных эвакуаторщиков и бандитизм».

По словам депутата, после разговора на повышенных тонах его несколько раз ударил старший администратор по фамилии Безменников.

Теперь Милонов собирается изменить закон и ликвидировать платную эвакуацию.

«Платная эвакуация наша ошибка и абсолютно незаконна. Мы должны это признать и выгнать этих сволочей поганой метлой. Буду предлагать нашему губернатору Беглову внести предложения в Законодательное Собрание», — заявил он.

В соцсмедиа, тем временем, приводят альтернативную версию. Со слов сотрудников стоянки, Милонов пришёл с молодым человеком по фамилии Яшкин, и пытался помочь ему забрать со штрафстоянки Opel Corsa. Однако у Яшкина не было с собой паспорта и им ему отказали. Администратор Иван Безменников заявил, что не бил депутата. Он говорит, что Милонов принялся ломиться в дверь администратора. Дверь была с автоматическим доводчиком и парламентария просто прищемило.

Это не первое столкновение Милонова с эвакуаторщиками. В начале года он предложил Госдуме отменить эвакуацию неправильно припаркованных зимой машин. По его мнению, парковки часто завалены снегом и водители вынуждены нарушать правила.

Депутат предложил просто выписывать водителям штраф в этих случаях.