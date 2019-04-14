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СМИ: во Флориде фермер погиб после нападения птицы казуар 

ТАСС 1 час назад
Фото: Facebook
Фермер из Флориды стал жертвой внезапного нападения казуара — крупной нелетающей птицы, которая в природе обитает в тропических лесах Новой Гвинеи и на севере Австралии. Сообщение об этом инциденте с летальным исходом опубликовано в воскресенье на официальной странице газеты The Gainesville Sun в Facebook.
Как рассказали представители службы спасения округа Алачуа (штат Флорида), птица напала на владельца местной фермы, когда он зашел для подачи корма в специальную клетку, где содержался казуар. Спасатели полагают, что 75-летний фермер случайно споткнулся и упал на землю, в этот момент казуар и нанес ему смертельный удар своими гигантскими когтями.
Взрослые казуары (вторые по величине птицы после страусов) считаются самыми опасными птицами в мире. Они могут достигать двухметровой высоты, весить до 60 кг и способны развивать скорость до 50 км в час. Основным оружием казуара являются когти, длина которых доходит до 10 см.
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Происшествия , Австралия , Гвинея
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