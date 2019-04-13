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«Лосиный остров» загорелся 

Мослента 1 час назад
На территории национального парка «Лосиный остров» загорелся лес. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Огнем охвачена тысяча квадратных метров в километре от жилого поселка.
Пожар начался со свалки, затем огонь перекинулся на остатки рубки дров и кругляк. Пока угрозы перехода огня на жилые постройки нет, однако, в случае перемены направления ветра, ситуация может измениться.
12 апреля в Южном Бутове сотрудники МЧС спасли крольчонка, когда тушили горящую траву. Опаленное животное поймали, полили водой и привезли в часть. После того, как крольчонка накормили и отпоили, один из спасателей забрал его домой.
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Происшествия , Видео , Пожары , МЧС
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