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«Нас начало швырять»: пострадавшая на Кипре россиянка рассказала об аварии 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: PARKO Paliatso LUNA PARK, Facebook
Во время катания на подвешенном аттракционе произошел удар о расположенную рядом металлическую конструкцию.
В парке развлечений в Айя-Напе на Кипре пострадали двое российских туристов — женщина и семилетний ребенок. Во время катания на подвешенном аттракционе они ударились о расположенную рядом металлическую конструкцию.
«Звезде» удалось связаться с ними. Пострадавшая женщина, Оксана Емельянова, мало что точно помнит и находится в ожидании предстоящей операции. Ребенка, которого зовут Артем, уже прооперировали.
«Артему ногу оперировали, мне — ногу и руку, и подбородок зашивали. Через два дня будут делать операцию на лицо — у меня кость под глазом сломана», — поведала женщина.
Она рассказала, как они вместе с мальчиком сели на аттракцион — свободно качающиеся на цепочках качели. Затем поднялись вверх, начали крутиться и на этом ее воспоминания обрываются. Дальнейшую ситуацию Емельянова знает только по рассказам мужа, оставшегося внизу. По его словам, женщину и ребенка начало швырять в стороны, и они ударились о железную конструкцию, расположенную рядом.
В результате женщина сломала руку, ударила колено и получила черепно-мозговую травму. У ребенка открытый перелом правой ступни. Пострадавшие были экстренно госпитализированы в частную больницу в Паралимни, позже их перевезли в медицинский центр в Лимассоле.
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