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Украинцы пытались провезти в Белоруссию 800 кг сала 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Трое украинцев пытались двумя подводами провезти в Белоруссию 800 кг сала. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на данные пограничной службы.
Как отмечается, инцидент произошел в Волынской области.
Пограничники обратили внимание на украинцев, которые, как выяснилось, не имели документов. При них было обнаружено 28 мешков сала, пограничники изъяли их в результате осмотра.
Уточняется, что на мужчин были составлены административные протоколы о нарушении пограничного режима.
Ранее сообщалось, что украинец пытался в ботинке провезти в Россию 1 млн рублей.
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Происшествия , В мире , Украина
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