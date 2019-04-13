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Террористов не нашли: взрыв возле посольства России в Киеве 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Возле здания российского посольства в Киеве произошел взрыв. Под землей разорвало высоковольтный кабель. Пострадавших нет. На месте происшествия работают профильные службы.
В нескольких сантиметрах от ограды посольства Российской Федерации в Киеве раздался громкий хлопок. Об этом в субботу, 13 апреля, сообщило киевское управление национальной полиции Украины на своем официальном сайте.
На место происшествия сразу же прибыли сотрудники киевской полиции. Они произвели осмотр ближайших зданий, дворов и переулков на Воздухофлотском проспекте Соломенского района в поисках возможных террористов.
Вскоре с сотрудниками Нацполиции связались работники «Киевэнерго» и разъяснили причину взрыва. Оказалось, случился разрыв высоковольтного кабеля, который принадлежит Юго-Западной железной дороге. Он проложен вдоль посольской ограды и ведет к вокзалу Киев-Пассажирский, расположенному неподалеку от дипучреждения. Эту информацию также подтвердили в пресс-службе столичного управления Национальной полиции Украины.
В результате взрыва пострадавших нет. Повреждена лишь брусчатка.
Некоторые информационные агентства Киева уже успели выдвинуть предположение о «предвыборном» теракте против иностранного дипломатического учреждения. Однако, в Национальной полиции столицы Украины ее признали несостоятельной.
В данный момент осуществляется проверка информация об обесточивании терминала и путепровода. К работе были привлечены профильные службы.
Ранее, в марте 2019 года, неизвестные бросили минувшей гранату в полицейскую будку у посольства России в Афинах. Об этом в четверг, 21 марта, сообщил пресс-атташе дипмиссии РФ Василий Гаврилов.
«Неизвестные лица, проезжая примерно в 03:30 утра на мотоцикле около консульского отдела посольства, бросили взрывное устройство, предположительно, гранату в полицейскую будку. Устройство взорвалось. Будке нанесен незначительный ущерб. Никто не пострадал», — сказал он.
По словам пресс-атташе, район вокруг посольства был оцеплен сотрудниками местной полиции, а правоохранительные органы Греции начали расследование по факту происшествия.
Представитель по печати министерства по делам защиты граждан Теодорос Хронопулос, заявил, что граната принадлежала к оборонному типу.
«Взрыв был слабой мощности, нанес только небольшой материальный ущерб», — отметил Хронопулос.
Представитель министерства уточнил, что граната была приведена в действие на улице, а не на территории консульского отдела.
«Расследование ведет антитеррористическое подразделение полиции, как это обычно бывает в таких случаях», — сказал Хронопулос.
Он также заявил, что еще не время связывать произошедшее у консульского отдела посольства России с мотоциклом, который был найден сожженным в Эксархии, центральном районе Афин.
«Эта тема изучается, но пока что-либо говорить на этот счет преждевременно», — пояснил Хронопулос.
До этого, в марте 2018 года сотрудники правоохранительных органов задержали неизвестного мужчину. Его подозревали в краже кабеля, который обеспечивал передачу информации с избирательного участка на выборах президента Украины. Об этом в воскресенье, 31 марта, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.
Князев не уточнил, в каком именно регионе случился инцидент. Он высказал предположение о том, что кража могла послужить причиной перебоя потока информации от избирательного участка к окружному ЦИКу.
Первый тур выборов нового президента Украины прошли 31 марта текущего года. Его лидерами стали Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур назначен на 21 апреля. Победитель голосования будет руководить страной в течение пяти лет.
В ноябре 2018 года здание посольства Российской Федерации в Киеве забросали дымовами шашками. Украинские активисты собрались у здания дипмиссии 25 ноября. Они выкрикивали лозунг «Смерть России!» и бросали в здание дымовые шашки. Кроме того, участники акции предприняли попутки поджечь автомобильные покрыжки.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова передала властям украинской столицы требование Москвы об обеспечении безопасности сотрудников посольства России.
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Происшествия , Статьи , Василий Гаврилов , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Мария Захарова , Сергей Князев , МИД , МВД
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