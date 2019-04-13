Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович опроверг информацию, что пригласил в Москву экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, после чего последнего задержали. Ранее в прессе звучали предположения, что Дворкович пригласил Абызова, проживавшего в Италии и США, на свой день рождения.
«Я справлял день рождения не в Москве, уезжал с семьей, никого не звал. Несколько недель с ним не общался», — заявил чиновник.
Он отметил, что задержание коллеги и друга стало для него неожиданностью, передает «Интерфакс».
Ранее Дворкович поручился за Абызова в суде.
Михаила Абызова заключили под стражу до 25 мая. Его обвиняют в хищении. Следствие считает, что с 2011 по 2014 год экс-министр похитил четыре миллиарда рублей у Сибирской энергетической компании и компании «Региональные электрические сети». Средства якобы были выведены за границу. Бывший министр вину отрицает.