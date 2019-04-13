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Часть монумента «Победа» обрушилась на Украине 

News.ru 3 часа назад
Фото: Tiia Monto/commons.wikimedia.org
Часть бетонной конструкции монументального комплекса «Победа» в украинском городе Кривой Рог обрушилась после проливного дождя.
Несколько крупных кусков отпало от одного из двух бетонных блоков сооружения. В результате происшествия никто не пострадал, передаёт «Первый Городской».
Монумент «Победа» возвели в 1968 году. Он представляет собой памятник солдату-освободителю, выполненный из чугуна, со стелой и двумя блоками, в которые вмонтированы пять факелов.
Как писал News.ru, ранее полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев сообщил, что инженерные сооружения на канале имени Москвы могут не выдержать нагрузок из-за изношенности.
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