Часть монумента «Победа» обрушилась на Украине

Часть бетонной конструкции монументального комплекса «Победа» в украинском городе Кривой Рог обрушилась после проливного дождя.

Несколько крупных кусков отпало от одного из двух бетонных блоков сооружения. В результате происшествия никто не пострадал, передаёт «Первый Городской».

Монумент «Победа» возвели в 1968 году. Он представляет собой памятник солдату-освободителю, выполненный из чугуна, со стелой и двумя блоками, в которые вмонтированы пять факелов.