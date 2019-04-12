В ходе проведения КТО в Тюмени ликвидированы приверженцы ИГ

Как сообщил информированный источник "Интерфакса", подозреваемые оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем. Информация о количестве уничтоженных боевиков уточняется. Ранее сообщалось, что в Тюмени силовые структуры проводили операцию по задержанию подозреваемых в связях с "Исламским государством".

По информации ТАСС, в зоне проведения контртеррористической операции возник пожар в жилом доме. Источник в экстренных службах Тюмени уточнил, что загоревшийся дом находится в зоне оцепления, в настоящее время его тушат.

Контртеррористическая операция проводится в границах улиц Новоселов, Магнитогорской, Локомотивной и Федерации Калининского административного округа. Зона оцепления расположена на окраине Тюмени, в нее попали жилые дома. Рядом с зоной оцепления находится лицей.