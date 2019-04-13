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НАК опубликовал кадры контртеррористической операции в Тюмени 

РИА Новости + ещё 23 1 час назад
Фото: РИА Новости
Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал кадры контртеррористической операции в Тюмени, в ходе которой были нейтрализованы два боевика, подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство"* в Тюмени.
Видео также опубликовано на официальной странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".
В пятницу в Тюмени был введен режим КТО из-за выявления в одном из частных домов членов террористической группировки ИГ*, планировавших теракт в местах массового пребывания людей. Позднее НАК сообщил, что двое боевиков были ликвидированы в ходе перестрелки.
На ролике в 1 минуту 7 секунд показано, что правоохранители перекрыли проезжую часть, а здание, в котором укрывались бандиты, оцеплено вооруженными силовиками и бронетранспортёрами.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Происшествия , Криминал , НАК , Исламское государство , Тюмень
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