НАК опубликовал кадры контртеррористической операции в Тюмени

Видео также опубликовано на официальной странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".

В пятницу в Тюмени был введен режим КТО из-за выявления в одном из частных домов членов террористической группировки ИГ*, планировавших теракт в местах массового пребывания людей. Позднее НАК сообщил, что двое боевиков были ликвидированы в ходе перестрелки.

На ролике в 1 минуту 7 секунд показано, что правоохранители перекрыли проезжую часть, а здание, в котором укрывались бандиты, оцеплено вооруженными силовиками и бронетранспортёрами.

*Террористическая организация, запрещенная в России.