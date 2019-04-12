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Алжирская полиция разгоняет протестующих газом 

News.ru + ещё 10 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Столкновения между участниками акций протестов и полицией продолжаются в столице Алжира. Силовики применяют против митингующих слезоточивый газ.
Очередная массовая демонстрация проходит на площади Одена, куда стянуты дополнительные силы полиции. Протестующие в ответ на действия стражей порядка забрасывают их камнями.
Пострадавшие есть с обеих сторон. Полицейские также получили отравления слезоточивым газом.
Количество демонстрантов и силовиков на площади возрастает. Владельцы расположенных поблизости магазинов и кафе закрывают свои заведения, опасаясь перерастания стычек в масштабные беспорядки, пишет «РГ».
Как ранее сообщал News.ru, волнения в Алжире начались в конце февраля. Поводом для них послужило решение 82-летнего президента Абдельазиза Бутефлика баллотироваться на пост главы государства в пятый раз.
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Происшествия , Африка , В мире , Алжир
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