Алжирская полиция разгоняет протестующих газом

Столкновения между участниками акций протестов и полицией продолжаются в столице Алжира . Силовики применяют против митингующих слезоточивый газ.

Очередная массовая демонстрация проходит на площади Одена, куда стянуты дополнительные силы полиции. Протестующие в ответ на действия стражей порядка забрасывают их камнями.

Пострадавшие есть с обеих сторон. Полицейские также получили отравления слезоточивым газом.

Количество демонстрантов и силовиков на площади возрастает. Владельцы расположенных поблизости магазинов и кафе закрывают свои заведения, опасаясь перерастания стычек в масштабные беспорядки, пишет «РГ».

Как ранее сообщал News.ru, волнения в Алжире начались в конце февраля. Поводом для них послужило решение 82-летнего президента Абдельазиза Бутефлика баллотироваться на пост главы государства в пятый раз.