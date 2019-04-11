Снова ливневка: в Анапе трагически погиб ребенок

В анапском селе Супсех пятилетний ребенок погиб в результате падения в водопроводный люк, не оборудованный крышкой. Следователи запустили проверку по факту ЧП. Они установят причины, приведшие к смерти мальчика. Летом 2018 года похожая история произошла в Сочи — там шестилетний ребенок погиб в результате падения в ливневку, у которой отсутствовало ограждение.

Пятилетний мальчик из анапского села Супсех погиб в результате падения в водопроводный люк. Об этом РИА «Новости» сообщили в Следственном комитете по Краснодарскому краю. В ведомстве запустили проверку по факту произошедшего.

«Это было в Супсехе 10 апреля в дневное время. Там был водопроводный люк. Пять с половиной лет мальчику, упал в колодец и погиб», — пояснили в СУ СК.

Там отметили, что глубина колодца составляет около двух метров. Известно, что сооружение не было оборудовано крышкой.

Следователи установят все причины и обстоятельства ЧП. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Свою проверку по факту произошедшего запустили и в межрайонной прокуратуре Анапы . В среду глава ведомства выехал на место трагедии для координации работы следственно-оперативной группы.

«Прокурор поставил на личный контроль ход расследования происшествия с ребенком, а также инициировал проверку причин и условий, способствовавших гибели ребенка, по результатам которой межрайонной прокуратурой будут приняты меры реагирования», — подчеркнули в надзорном органе.

Похожая история 3 августа 2018 года произошла в сочинском поселке Лазаревское. Тогда шестилетний мальчик, приехавший из Татарстана на отдых вместе с бабушкой, во время ливня бежал по улице и внезапно провалился в открытый люк ливневой канализации. За ним в ливневку прыгнула его родственница, однако спасти внука ей не удалось. Ребенок скончался в результате смертельной травмы головы. Тело мальчика унесло в море, где его и обнаружили спасатели.

Пенсионерка несколько дней пролежала в реанимации. Вскоре в Лазаревское из Нижнекамска приехал отец ребенка. Он забрал тело сына и увез его на родину. После трагедии местные жители раскритиковали властей за отсутствие решеток на городских ливневках.

В ответ на это в администрации Сочи сообщили, что во время залповых тропических дождей ограждения смывает потоками воды и они могут нанести травмы прохожим. Там отметили, что на улице, где произошло ЧП, ливневки были установлены более 50 лет назад. Они находятся с одной стороны дороги, в то время как на другой располагается тротуар. Отсутствие таких траншей приведет к затоплению или смыву построек, подчеркнули в мэрии.

Спустя три месяца следователи предъявили обвинение 52-летнему хозяину гостиницы, у которой произошла трагедия. По данным СК, в 2000-х годах мужчина нарушил строительные требования и самостоятельно установил перед отелем бетонную плиту, располагающуюся над ливневой канализацией. Сделано это было для удобства входа в здание.

Несмотря на это, житель Сочи не оборудовал опасный участок ограждением, а также не установил решетки с прозорами в оголовке канавы. Тем самым он поставил под угрозу безопасность местных жителей.

Однако в декабре 2018 года суд прекратил уголовное дело в отношении владельца гостиницы по примирению сторон. Как сообщал телеканал «360» со ссылкой на судебное постановление, обвиняемый заплатил родственникам ребенка 150 тыс. рублей. Эту сумму они сочли достаточной для покрытия материального и морального вреда.

Незадолго до прекращения производства по этому делу в Сочи было возбуждено еще одно. Уже в отношении главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП «Водосток» и его заместителя.

«Оценка исправности технического состояния ливневой канализации на данном участке в период с августа 2017 по август 2018 не производилась, сотрудником МУП «Водосток» нарушения в виде отсутствия ограждения и решетки выявлены не были, поскольку выезд на место для осмотра конструкций и сооружений не производился. Ненадлежащее исполнение заместителем главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации своих обязанностей вследствие допущенной небрежности в силу занимаемой должности повлекли трагические последствия в виде гибели ребенка», — сообщали в СК.