Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокат Ассанжа опроверг данные о связи подзащитного с российскими хакерами 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Бывший судья Бальтасар Гарсон, координатор группы защиты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, опроверг обвинения в связях Ассанжа с некими "двумя русскими хакерами", о чем заявляли власти Эквадора.
Ранее глава МВД Эквадора Мариа Паула Ромо заявила, что правительство Эквадора представит прокуратуре информацию о двух предполагаемых российских хакерах, которые могли быть связаны с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.
" (Эти обвинения — ред.) недостоверные и мы это докажем. Нельзя лгать гражданам даже по политическим причинам, нельзя это делать. Неверны эти обвинения о предполагаемых связях с хакерами", — заявил Гарсон журналистам в Мадриде.
Он призвал эквадорские власти "назвать настоящие причины", почему они отказали в убежище Ассанжу, "а не говорить о некоем нарушении протоколов".
"Россия не имеет никакого отношения к Ассанжу, я это говорю категорически. Этой связи не существует. Ассанж был сконцентрирован на своей журналистской профессии, он человек, который защищает ценности. Это он делал в очень тяжелых условиях", — заявил Гарсон.
Ранее сообщалось, что Эквадор решил отказать Ассанжу в предоставлении дипломатического убежища из-за неоднократных нарушений международных конвенций. Полиция Лондона сообщила в четверг, что Ассанж арестован по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде.
Последние новости
Британская полиция арестовала Джулиана Ассанжа Экспертный прогноз: Россию в этом году похоронят Европа и Китай Лукашенко заявил, что в России обнаглели и "начинают выкручивать руки"
Комментарии
Происшествия , В мире , Криминал , Бальтасар Гарсон , Генпрокуратура РФ , Wikileaks , МВД , Эквадор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео перепалки Порошенко и Зеленского68
Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе7
«Политический паралич»: в США поменяли отношение к РФ229
Снова за старое: Украина направит суда в Керченский пролив26
Россия испытала нарушающий законы физики «квантовый двигатель»49
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
Космический аппарат разбился о Луну
Наука Наука и техника
«Возьму конкурс измором»: Киркоров раскрыл доходы от «Евровидения»
Шоу-бизнес
Кремль отреагировал на арест Ассанжа
Политика Другое
Решена судьба арестованного Калви
Происшествия
«Сармат» почти готов. Путин заявил о финальном испытании МБР
Оружие Армия
«Никаких санкций»: Кремль ответил обиженному Лукашенко
Политика Другое
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение