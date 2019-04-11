Адвокат Ассанжа опроверг данные о связи подзащитного с российскими хакерами

Бывший судья Бальтасар Гарсон , координатор группы защиты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, опроверг обвинения в связях Ассанжа с некими "двумя русскими хакерами", о чем заявляли власти Эквадора

Ранее глава МВД Эквадора Мариа Паула Ромо заявила, что правительство Эквадора представит прокуратуре информацию о двух предполагаемых российских хакерах, которые могли быть связаны с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.

" (Эти обвинения — ред.) недостоверные и мы это докажем. Нельзя лгать гражданам даже по политическим причинам, нельзя это делать. Неверны эти обвинения о предполагаемых связях с хакерами", — заявил Гарсон журналистам в Мадриде.

Он призвал эквадорские власти "назвать настоящие причины", почему они отказали в убежище Ассанжу, "а не говорить о некоем нарушении протоколов".

"Россия не имеет никакого отношения к Ассанжу, я это говорю категорически. Этой связи не существует. Ассанж был сконцентрирован на своей журналистской профессии, он человек, который защищает ценности. Это он делал в очень тяжелых условиях", — заявил Гарсон.

Ранее сообщалось, что Эквадор решил отказать Ассанжу в предоставлении дипломатического убежища из-за неоднократных нарушений международных конвенций. Полиция Лондона сообщила в четверг, что Ассанж арестован по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде.