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«Гаденыш!»: учительница избила школьника линейкой 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Учительница черчения из города Новомосковск в Тульской области назвала школьника гаденышем, отшлепала его линейкой и была за это уволена.
Видео инцидента в новомосковской средней школе №8 было опубликовано в Сети накануне. На ролике учительница, которая позже была опознана как преподавательница черчения Зоя Алексеева, кричит на отвечающего у доски подростка.
«Тебе вообще все равно?! Гаденыш!» — произносит она и слегка ударяет ученика по спине линейкой и ладонью.
Вечером того же дня министр образования Тульской области Алевтина Шевелева отреагировала на произошедшее. Она назвала поведение Алексеевой грубым и недопустимым нарушением этических норм и профессиональных требований и рассказала, что с 12 апреля учительница будет уволена.
Тогда же управление Следственного комитета по Тульской области сообщило о проведении доследственной проверки инцидента в школе №8.
«Будут проверены доводы, содержащиеся в публикации, а также дана правовая оценка действиям сотрудников школы», — пообещали в СК.
Комментарии120
Происшествия , Видео , СКР , Тульская Область
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