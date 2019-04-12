«Гаденыш!»: учительница избила школьника линейкой

Видео инцидента в новомосковской средней школе №8 было опубликовано в Сети накануне. На ролике учительница, которая позже была опознана как преподавательница черчения Зоя Алексеева, кричит на отвечающего у доски подростка.

«Тебе вообще все равно?! Гаденыш!» — произносит она и слегка ударяет ученика по спине линейкой и ладонью.

Вечером того же дня министр образования Тульской области Алевтина Шевелева отреагировала на произошедшее. Она назвала поведение Алексеевой грубым и недопустимым нарушением этических норм и профессиональных требований и рассказала, что с 12 апреля учительница будет уволена.

Тогда же управление Следственного комитета по Тульской области сообщило о проведении доследственной проверки инцидента в школе №8.