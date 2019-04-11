Решена судьба арестованного Калви

Отправили домой: суд изменил форму ареста инвестору Калви

Основатель и управляющий глава инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви переведен под домашний арест, сообщает агентство «Москва».

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об изменении Майклу Калви меры пресечения с нахождения под стражей на домашний арест.

Зачитывая ходатайство, следователь заявила, что обстоятельства, ставшие основанием для содержания главы Baring Vostok под стражей, изменились.

«Как стало известно, Майкл Калви обладает устойчивыми социальными связями в РФ, за него поручились многие влиятельные лица. Майкл Калви занимается развитием инвестиционных проектов на территории РФ, поддерживает благотворительные фонды, имеет постоянное место работы, недвижимое имущество, также у него на иждивении находятся трое детей. В связи с этим считаю возможным изменить Майклу Калви меру пресечения на домашний арест», — сказала она.

Сам Калви заявил, что в случае изменения меры пресечения он будет соблюдать все установленные условия и сотрудничать со следствием. Он также пообещал не бежать из России, так как это, по его словам, будет равносильно признанию вины.

Майкл Калви и пятеро его предполагаемых сообщников обвиняются в мошенничестве. По версии следствия, они причастны к хищению более 2,5 млрд рублей банка «Восточный».