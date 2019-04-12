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Мужчину забили камнями до смерти в Москве 

Lenta.ru + ещё 7 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Труп с ушибленными ранами головы обнаружили под железнодорожным мостом на улице Холмогорская местные жители, которые сообщили об этом в полицию. Рядом с местом преступления обнаружены три камня со следами крови, рюкзак, ботинки, документы и 500 рублей.
По данным следствия, убитый был гражданином Киргизии 1990 года рождения. В Москве он не работал.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
В феврале в Воронежской области было найдено тело солдата со связанными скотчем руками, пакетом на голове и большой ссадиной на затылке. Позже пресс-служба Западного военного округа сообщила, что «признаков насильственной смерти военнослужащего не обнаружено».
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