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Второй за день: в Екатеринбурге произошел новый взрыв 

Рамблер 19 часов назад
В Екатеринбурге произошел взрыв в институте металлургии УрО РАН, пишет Ura.ru.
Взрыв произошел на втором этаже здания, расположенного на улице Амундсена. В лаборатории аналитической химии взорвался редуктор 40-литрового газового баллона.
«При взрыве пострадала научный сотрудник Мария Скрыльник. У нее ожоги, сейчас ее повезли в больницу. Разрушений нет», — рассказал источник издания в институте металлургии.
Ранее в среду в жилом доме на улице Анатолия Мехренцева в Екатеринбурге взорвался самогонный аппарат. Владельцем квартиры оказался руководитель СО СКР по Железнодорожному району Екатеринбурга подполковник Егор Медведевских. В результате взрыва он и его жена получили ожоги более 50% тела и были доставлены в больницу. Квартира полностью выгорела.
Происшествия , Видео , Катастрофы , РАН , СКР , РИА Ura.ru , Екатеринбург
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