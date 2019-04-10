Второй за день: в Екатеринбурге произошел новый взрыв

Екатеринбурге произошел взрыв в институте металлургии УрО РАН пишет Ura.ru. Взрыв произошел на втором этаже здания, расположенного на улице Амундсена. В лаборатории аналитической химии взорвался редуктор 40-литрового газового баллона. «При взрыве пострадала научный сотрудник Мария Скрыльник. У нее ожоги, сейчас ее повезли в больницу. Разрушений нет», — рассказал источник издания в институте металлургии. Ранее в среду в жилом доме на улице Анатолия Мехренцева в Екатеринбурге взорвался самогонный аппарат. Владельцем квартиры оказался руководитель СО СКР по Железнодорожному району Екатеринбурга подполковник Егор Медведевских. В результате взрыва он и его жена получили ожоги более 50% тела и были доставлены в больницу. Квартира полностью выгорела.