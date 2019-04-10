Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Второй за день: в Екатеринбурге произошел новый взрыв 

Рамблер 20 минут назад
Фото: РИА Новости
В Екатеринбурге произошел взрыв в институте металлургии УрО РАН, пишет Ura.ru.
Взрыв произошел на втором этаже здания, расположенного на улице Амундсена. В лаборатории аналитической химии взорвался редуктор 40-литрового газового баллона.
«При взрыве пострадала научный сотрудник Мария Скрыльник. У нее ожоги, сейчас ее повезли в больницу. Разрушений нет», — рассказал источник издания в институте металлургии.
Ранее в среду в жилом доме на улице Анатолия Мехренцева в Екатеринбурге взорвался самогонный аппарат. Владельцем квартиры оказался руководитель СО СКР по Железнодорожному району Екатеринбурга подполковник Егор Медведевских. В результате взрыва он и его жена получили ожоги более 50% тела и были доставлены в больницу. Квартира полностью выгорела.
Происшествия , Катастрофы , РАН , СКР , РИА Ura.ru , Екатеринбург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко нашел неожиданную замену Путину41
Истребители сбили самолёты противника над Крымом110
Кремль прокомментировал билборды с Порошенко и Путиным80
«Хватит материться»: Володин отчитал депутата Госдумы68
Решена судьба толкнувшего Скабееву украинца15
Видео
В американском зоопарке родился чёрный носорог
В мире
Истребители сбили самолёты противника над Крымом
Оружие Армия
Сбой произошел в метро Москвы
Новости Москвы
В РФ напомнили Киеву об угрозе войны
Политика
«Гвалт устроили»: Лукашенко опроверг дружбу с Порошенко
В мире Статьи
Польша против: дипломаты ответили на героизацию Бандеры
В мире Статьи
В Москву идут дожди
Погода Новости Москвы
Решена судьба толкнувшего Скабееву украинца
Общество
Порошенко нашел неожиданную замену Путину
В мире Украина
Кремль прокомментировал билборды с Порошенко и Путиным
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение